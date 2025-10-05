港女搭港鐵遭3乘客狂推入車廂！她喊：請不要推　被1句反嗆超傻眼

乘搭港鐵「先落後上」一直是約定俗成的社會禮儀，且車廂才有空間讓乘客上車。惟有港女近日於網上發文大呻，她與朋友在港鐵月台等車廂內乘客下車後才登車時，竟被身後3名乘客用力推進車廂，她的朋友用普通話友善地要求「不要推，請不要推」，但推人乘客竟說了1句話，令她與朋友都「呆X咗」。



有港女表示與朋友在港鐵月台等車廂內乘客下完車才登車時，被身後3名乘客用力推進車廂。圖為該3名推人乘客。（Threads@megan_being_megan）

該港女於Threads發文表示，「上地鐵道理先落後上相信大家都明」，但指真的有人不明白。她憶述，「我同朋友喺等人哋落車嗰陣，俾後面呢幾位（照片中的乘客）用力推入車廂」。

搭港鐵遭3名乘客用力推進車廂

港女說，當時朋友用普通話友善要求「不要推，請不要推」，詎料身後推人的乘客竟大叫，「還不是因為你太慢了！」，港女直言「嚇到我哋呆X咗」。 港女分享進車廂後拍攝的照片，見到該3名乘客當中，有2名男子坐着，而另1名女子站着，頭戴着米奇老鼠相關的頭箍，隨身包包亦掛着公仔，當時車廂內不算擠迫。

港女說，當時朋友用普通話友善要求「不要推，請不要推」，詎料身後推人的乘客竟大叫，「還不是因為你太慢了！」。（Threads@megan_being_megan）

推人乘客：還不是因為你太慢了！

網民紛紛留言指出，「你期望呢啲人會明？」、「佢哋冇呢啲基本禮儀」、「同佢哋嘈冇用！根本大家層次唔同！」，甚至有人說「試過，唔只推袋，直頭用手推後頸」。

有網民建議，「錯晒，乜嘢『請不要推』，係應該用廣東話開口就X 「你推乜嘢呀？」，要畀成車人聽到！佢哋係欺善怕惡呀！」、「下次遇到呢啲一嘢撞返佢哋出去」。

（threads@megan_being_megan）