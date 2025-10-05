港鐵男女激吻摸胸到落車瘋傳！女方突爆1句後續更狂　網民：報警

情侶情到濃時也要注意場合！本港網絡瘋傳相片，指港鐵觀塘綫列車車廂內，有1對男女忘情激吻。目擊者形容這對男女「我上咗車幾耐就打咗幾耐茄輪」，之後女方突發爆出1句，令男方更激動，「勁霸道咁撳佢去牆邊」摸胸，畫面令人咋舌。



事件引來網民熱議，有人批評該對男女行為離譜，「影響市容」、「公眾場所行為不檢，報警啦！」。也有網民認為無問題，隨即有大批網民反駁，「覺得無問題嗰啲人，係咪屋企無教過做人要識尊重人尊重自己」。



本港網絡瘋傳相片，指港鐵觀塘綫列車車廂內，有1對男女忘情激吻。

這太誇張了吧！有港女於10月4日（星期六）在社交平台Threads發布相片表示，港鐵觀塘綫列車車廂內有1對男女一直激吻，「我上咗車幾耐就打咗幾耐茄輪」。

港鐵男女忘情激吻 女方突爆1句後續更狂

從相片看到，車廂內有不少乘客，這對男女靠近車廂連接卡旁門邊位置，疑似正在激吻，其中男方雙手把女方緊緊抱着，從女方衣服「變形」可見，男方似乎相當「肉緊」。

這對男女靠近車廂連接卡旁門邊位置，疑似正在激吻，其中男方雙手把女方緊緊抱着。（Threads@lyl_____0819）

樓主補充，後來女方突然說了1句話，令男方更激動當場摸胸，「後尾個女仔唔知講咗啲咩，個男仔即刻勁霸道咁撳佢去牆邊摸胸……」。

網民爭議：影響市容 VS 無問題

網民看過相片嘩然，「真係好X核突，好多呢啲人」、「影響市容」、「公眾場所行為不檢，報警啦！」。但也有網民認為無問題，「人哋做咩關你X事咩」、「你清朝人？」，隨即有大批網民反駁，「覺得無問題嗰啲人，係咪屋企無教過做人要識尊重人尊重自己」、「錫真係冇咩問題，但係摸波就真係過分啲」。

樓主亦留言反駁，「親密錫兩下冇問題呀，而家係摸胸仲要打車輪打到忘我，逼成個車廂啲人睇，個個人都尷尬到乜咁，又唔知望邊度好，拜托你哋唔係動物……要搞返屋企或者去開房唔可以咩？公眾地方」。