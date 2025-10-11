港鐵女多件行李放車門中間！港男曾起腳　想踢出月台1原因放棄

港鐵車廂空間有限，乘客應將行李擺放到適當位置，切勿阻礙他人。有港男於網上發文公審1名女乘客，指對方坐在優先座，卻將行李箱、大背包等多件行李胡亂擺放在車門中間位置，阻塞通道妨礙乘客上落。港男坦言下車時曾想將行李踢出月台，但最終因1原因放棄。照片引來網民狠批，直斥「黐X線嘅，擺X到去門口中間」、「超級自私精」、「一袋二袋唔係問題，但放埋一邊係咪真係咁難呢？」。



有港男於網上發文公審1名女子，對方坐在優先座，但行李箱、大背包等物品胡亂擺放在車門中間，阻塞通道妨礙乘客上落。（Threads@typhoon_gor）

該港男於Threads發文分享照片，可見港鐵車廂優先座上坐着1名穿白色上衣、黑色長褲、頭戴米白色鴨舌帽的女子，其身旁有多件行李放在地上，包括1個黑色行李箱、綁着軟墊的大背包、2個小背包及1袋用膠袋裝着的東西。

港鐵女子亂放行李 阻塞車門通道

惟女子未有將行李放近身邊及放好，而是胡亂擺放，其中行李箱更放在車門中間，明顯會阻礙到乘客上落。而當時列車正停靠在荃灣綫荔景站。

乘搭港鐵遵守規則，人人有責。（資料圖片）

港男：踢咗一腳發現好重，決定放佢一馬

帖文引來網民批評女子，「太過分喇，啲嘢亂咁擺，個人就坐優先座，咩原因坐優先座呢？」、「無品、無質！」、「真係文明差成個世紀」。亦有網民表示，「好大嘅誘惑，落車仲見到一定一腳伸佢出月台」，樓主回覆說「行過踢咗一腳，發現好重，入面應該滿載，決定放佢一馬」。

另有網民說，「幫佢拉落車跟住報失物處理」、「我試過問係邊個，冇人答我，我就將佢放出車廂外」、「我試過一腳踢走條友對鞋喺唔同月台，對鞋放喺通道，當自己屋企咁」。

（Threads@typhoon_gor）