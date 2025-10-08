做我女友好不好？外牆噴字表白　網民批辛苦清潔工　塗鴉可囚X年

要向心儀女子表白，當然要出盡辦法獲得對方歡心，但有些方式只會突然自己沒公德心，隨時令人起戒心！Threads流傳1張照片，顯示本港1處建築物牆上，被人寫上大字：「你做我女朋友好不好？」，整句表白內容範圍估計大約10米，如同1輛巴士長度，而且附有多個愛心圖案，相信有人用噴漆或類似物品，在牆上寫字向女生告白。



噴字求愛是否浪漫屬見仁見智，但肯定有公德心，樓主批評「邊個咁黐線喺出面用噴漆同女朋友表白，真係辛苦晒清潔阿姨」。有網民甚至勸被表白的女生直接拒絕這位缺德者求愛。



本港1處建築物牆上突有「你做我女朋友好不好？」，而且附有多個愛心圖案，相信有人用噴漆或類似物品，寫在牆上向女生告白。（threads@_hiutung__圖片）

網民︰啲人真係好冇公德心

樓主在Threads發後後惹來許多網民討論，有人留言指「清潔姐姐：祝你一世單身！」、「啲人真係好冇公德心」，甚至勸喻被表白的女生拒愛，「我係條女即刻red flag.」。亦網民打趣地說是想向清潔女工示愛，「最後發現係向清潔姨姨表白」、「係咪清潔阿姨個男友噴㗎囉」，有人則想知道確實位置，以便舉報。

任何未經許可的塗鴉均屬刑事毀壞罪行，一經定罪，最高可被判處監禁10年。（AI生成圖片）

最高可被判處監禁10年

任何未經許可的塗鴉均屬刑事毀壞罪行，根據《刑事罪行條例》第60條，任何人無合法辯解而摧毀或損壞屬於他人的財產，意圖摧毀或損壞該財產或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞，即屬犯罪，一經定罪，最高可被判處監禁10年。

（threads@_hiutung__）