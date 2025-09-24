樺加沙｜10號風球清潔工仍需上班　垃圾車險被吹走　網民：好危險

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／路徑／打風／樺加沙／10號風球／熱帶氣旋】超強颱風樺加沙襲港下，天文台凌晨2時40分發出十號颶風信號（10號風球），惡劣天氣下仍有打工仔緊守崗位。今早網傳影片，拍到有清潔工10號風球下仍上班，在猛烈風勢下原本推住的垃圾車險些被吹走，勉強拉着垃圾車時，已有垃圾被大風吹落地面。



網民質疑為何清潔工仍要上班，「邊個屋苑，十號波收咩垃圾」、「無良僱主」，但有網民無奈指，其實不少屋苑仍需清理垃圾，「好多公屋清潔都要返」。



網傳影片有清潔工10號風球下仍要上班，垃圾車險些被吹走。（Threads@miiyiio89）

清潔工「十號颱風下都要開工」

網民在Threads上傳影片，指「十號颱風下都要開工，清潔工真係好辛苦」，片段所見，1名清潔工身穿雨衣在拉一架裝滿垃圾，現場風大到清潔工舉步維艱，大風不停吹動垃圾車，原本正「推」垃圾車也險些被吹走改為「拉」車。

大袋垃圾被吹跌

垃圾車上有1大袋垃圾已被吹跌落在地面，車上有一袋袋細小垃圾，上面寫住「心下」的垃圾車，相信為屋苑垃圾車，其中1袋綠色垃圾袋疑似為政府垃圾徵費指定膠袋，計劃試行下，當時有部份被分發予公屋住戶。

網民鬧爆僱主：十號風球收咩垃圾

樓主未交代事發地點，網民質疑收集垃圾非緊急工作，批評僱主「邊個屋苑，十號波收咩垃圾」、「其實嗰幾個鐘係咪真係咁必要，上面求其有嘢飛落嚟佢都係咁先」、「頭盔都無，好危險」、「點解要開工？唔係緊急先要開咩？」、「無良僱主」、「認真咩，落咗波先清好似合理啲」、「邊個屋苑咁px」、「有冇搞錯，咁大風都要」、「好慘，邊間物管咁癲要人戶外工作clx」、「好危險喔，成條街雜物亂飛，無理由而家要求倒垃圾嘛」。

網民無奈：好多公屋清潔都要返

有網民指，其實打風時許多屋苑仍要清理住戶垃圾，「好多公屋清潔都要返」、「Respect」。有留言指其實居住該屋苑的住戶應向管理住投訴，「呢個唔係辛苦，係有生命危險。佢推不動，拉傷肌肉，有工傷陪？佢被嘢空降打中，被垃圾壓住有死傷，屋苑賠？唔該香港人見到唔好只係話慘，寫封信去管理處xx你哋管理處」。