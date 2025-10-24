海南雞飯走雞？連鎖餐廳$58餐僅白飯配菜　港男：隻雞去咗海南？

海南雞飯竟然無海南雞？日前有港男於社交平台發文，指於上水祥龍薈某連鎖餐廳點叫58元的海南雞飯套餐外賣，但當他事後打開飯盒時，發現裏頭只有白飯及少量配菜，而「主角」海南雞卻不知所蹤，故揶揄「58蚊食白飯，海南雞去咗海南？」。有網民亦忍不住留言笑稱，「話明海南雞，緊係住喺海南」、「去咗過中秋」。



有港男於連鎖餐廳點叫58元的海南雞飯，卻發現外賣盒內並無海南雞，故揶揄「海南雞去咗海南？」（「threads＠kpm4x.69」圖片）

連鎖餐廳點叫58元海南雞飯套餐

該港男在threads帳號「kpm4x.69」上傳照片，從外賣單據所顯示，他當時於上水祥龍薈某連鎖餐廳合共點叫3個飯，分別為海南雞飯配油菜，要求加大白飯底，飲品要可樂、叉寶飯、以及咖喱三文魚柳海蝦飯。

打開外賣未見海南雞 港男：58蚊食白飯？

惟當他打開外賣盒時，卻發現盒內只有白飯，以及少量配菜，如椰菜和玉米粒，而重要「主角」海南雞卻未見蹤影，他因而發帖質疑「58蚊食白飯，海南雞去咗海南？」

港男貼出外賣的照片，引來網民戲稱「話明海南雞緊係住喺海南」。（《堅離地愛堅離地》劇照）

網民調侃：海南雞緊係住喺海南

事件引來不少網民紛紛留言調侃，「話明海南雞，緊係住喺海南」、「國慶返鄉下都正路嘅」、「去咗過中秋」、「海南雞飯走雞」、「疑似俾錯雞，根本就係走地雞」，又笑稱「阿婆同你去骨嗰陣時唔小心食埋」、「隻雞仲養緊」、「佢都未長大，點切俾你食阿？等多年先啦」。

（threads＠kpm4x.69）