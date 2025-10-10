壽司郎蛋糕含花生餐牌無寫！食物敏感客誤吃店員咁講　壽司郎回應

食物敏感後果嚴重，患者必須避免進食致敏食物！有對花生敏感的食客於網上發文批評壽司郎，指餐廳近日新推出焦糖慕絲蛋糕，他與朋友嚐鮮點了份，進食時察覺到蛋糕含有花生，惟有部分蛋糕已吞進肚裏。



樓主指出，餐牌和社交平台宣傳帖文均未列明蛋糕含有花生，他不滿分店管理層人員一度不願免單，反建議由沒食物敏感的朋友吃掉。經理論一番後雖然蛋糕終獲免單，但樓主不滿店員態度差劣及未有道歉，要求壽司郎做好員工培訓。



壽司郎回應《香港01》表示，對有關事件事宜知悉並表示關注，亦即時向有關分店員工了解詳情，現已聯絡該顧客作出跟進。他們明瞭顧客對個別食材含致敏感源的疑慮，現正積極研究可取方案。有關產品之食材含有花生一事，該款產品已於事發當天起（即10月6日）即時暫停販售。壽司郎現正調整商品名稱，以及更新有關宣傳品。同時亦會加強員工培訓，以指導員工對有關事宜的應對方式，以避免日後發生類似事件，致力為顧客帶來滿意且安心的用餐體驗。



該食客於Threads發文講述事件，指出日前與朋友到壽司郎新蒲崗Mikiki分店吃晚飯，他們點了份焦糖慕絲蛋糕，惟進食時察覺到蛋糕含有花生，「因為本人有花生敏感，食得出花生味，所以當意識到蛋糕有花生嘅時候，有部份已經落咗肚」。

壽司郎蛋糕含花生 食物敏感客誤吃

樓主說，「當刻以為係自己睇漏眼」，立即與朋友細閱餐牌及Instagram宣傳帖文，發現並無列明蛋糕含有花生，他立即聯絡店員要求將蛋糕免單，以及反映應在餐牌列明花生致敏源。

店員處理態度惹怒樓主

樓主不滿道，「你哋個管理層一行到埋嚟就同我講『不如朋友食咗佢，反正朋友冇敏感』，仲話我已經食咗啖個蛋糕，要退錢嘅話，佢會好難做」。

樓主指出，「我心諗我食咗落肚你仲難做，我瞓住喺你舖頭俾人抬出去，你應該仲大鑊，我唔食邊度知個蛋糕有花生，你一早有寫個蛋糕有花生我咪唔會叫個蛋糕」。

樓主：返家後嘔吐胃痛

樓主表示，最後他與朋友向店員理論，店員才願意拿走該碟蛋糕並免單，他不滿店員「由頭到尾態度都好差，連道歉都冇」。樓主要求壽司郎，「麻煩做返好啲員工培訓，你哋分店同事嘅處事同埋態度真係好有問題」。

樓主又於留言區補充，當刻管理層人員承認蛋糕餅底含有花生，「今次呢個焦糖慕絲蛋糕，只係寫咗餅底用焦糖脆餅整，佢但凡用堅果呢啲字我都會留意吓」。

樓主說，回家後身體出現過敏症狀，「返到屋企嘔咗次，胃痛咗兩個鐘，有食敏感藥，呢度係我食一兩粒花生碎引致嘅敏感反應」，並強調「如果我食得過量多，真係要入醫院」。

網民批店員：應即時道歉免單

帖文引起熱議，有網民批評事件中店員處理手法，「客人食咗過敏嘅嘢唔係第一時間關心客人狀況，而係叫人哋朋友食埋個蛋糕佢？」、「其實識做嘅經理店長，一聽個客咁講就會say個sorry然後話幫佢免咗個蛋糕啦，又唔係貴，快快處理完咗件事，好過後續又要拗又要收投訴，點會仲叫人哋朋友食咗佢，係咪太蠢呀？」。

有網民建議，「你應該即刻扮唔舒服，要call白車，佢哋就知死。你無即場發出來，唔等於之後都唔發作，保障自己。你行咗出去先有事，佢哋未必認你數添」。

網民：餐廳應主動標明致敏源

有網民表示，樓主在點餐前可先詢問食物成份，「如果你有食物敏感，你應該優先問咗員工嗰樣嘢嘅食物成份先，如果你無問就私底下叫，就同閣下自理風險無分別」。

有網民認為餐廳應主動標明致敏源，「食物敏感真係可以死人」、「香港飲食行業成日忽視食物敏感呢個問題」、「做餐飲一定要寫清楚，尤其本身份食物已經做到表面睇唔出有咩成份，花生要標明真係好基本」、「歐美地區大部分餐廳都會喺點餐時問客人有無任何食物敏感，餐牌都會列明有咩致敏食物，呢個係文明世界嘅常態，望周知」。

