壽司郎等太耐！一家三口狂罵職員影片瘋傳：X你老X　後續更衰慘了

【壽司郎】外出用餐排隊等「叫號」是平常事，但網上流傳影片，指新蒲崗壽司郎分店，有一家三口因不滿排隊等候1小時仍未能入座，暴怒爆粗狂罵職員，「X你老X！你唔X滾啊！」、「咁我使乜排隊啊！」。拍攝影片的目擊者更稱，他們之後報警要求拍攝的人刪片，還「拍返人哋片轉頭兇X人」，直斥「呢個社會諗住靠癲靠惡大晒，恰個打工仔以為自己好叻」。



結果這一家三口行為引來網民公憤，紛紛留言「鬧爆」離譜，「正宗『西客』」、「應該列入黑名單，全港壽司郎不接待呢家人」、「多餘嘅，嫌等得耐就唔好等囉，食第樣唔得咩」、「個員工好慘呀」；也有疑似員工爆內情，「有返啲職業操守唔X爆你咋，你估想忍你受你氣呀？」。



網上流傳影片，指新蒲崗壽司郎分店，有一家三口因不滿排隊等候1小時仍未能入座，暴怒爆粗狂罵職員。（Threads@badmanbc）

等不到位就「發爛渣」？有街坊於社交平台Threads發布影片及相片，指8月9日（星期六）在新蒲崗Mikiki商場壽司郎分店，目擊有一家三口「等位等到X職員老X」，「因為未到佢，一路篤職員個額頭一路X佢老X，話佢淨係肯放兩人枱，搞到佢一家三口等咗一個鐘都冇得食，我入到門口嘅時候已經淨係影到佢哋篤職員行去後面繼續」。

不滿壽司郎排隊等太耐 躁男爆粗狂罵職員：X你老X！

影片長21秒，見到一家三口中的疑似母親，正「叉起」雙手、黑口黑面望着叫號職員方向等候，疑似父親站在旁邊一直手舞足蹈大動作「發牢騷」，「咁我使乜排隊啊！」、「（叫號）500幾喇！X你老X！你唔X滾啊！」，母親聞言冷笑回應。相片則見到，父親倚靠在牆角等候。

樓主指，目擊有一家三口在壽司郎「等位等到X職員老X」。（Threads@badmanbc）

一家三口中的疑似母親，正「叉起」雙手、黑口黑面望着叫號職員方向等候，疑似父親站在旁邊一直手舞足蹈大動作「發牢騷」。（Threads@the.stuns）

後續更離譜：恰個打工仔以為自己好叻

樓主補充，他們之後報警要求拍攝的人刪片，還「拍返人哋片轉頭兇X人」。樓主揶揄，「咁想食唔識提早訂位？你個仔有你呢對父母真係前途無量」、「呢個社會諗住靠癲靠惡大晒，恰個打工仔以為自己好叻」，又認為應檢討處理「西客」手法，「而家個就業情況咁嚴峻，只會造就更多呢一類西客，其實係咪應該正視下咁樣俾人鬧法可以請佢離開？」。

網民紛紛指摘這一家三口離譜。（Threads@the.stuns）

網民批西客：應該列入黑名單

網民看過影片紛紛指摘一家三口離譜，「正宗『西客』」、「西客無理取鬧」、「呢兩條友恰個叫number嘅𡃁仔，第1次食壽司郎咩，得返bar枱緊係叫1至2人入㗎啦，咁唔等得唔好食吖嘛」、「喺度阿吱阿咗，阻住晒啲入客進度」、「個員工好慘呀」、「應該列入黑名單，全港壽司郎不接待呢家人」。

疑員工爆內情：有職業操守唔X爆你咋！

也有疑似員工講述懷疑經過，「又要唔等得又要攞飛，望下出面咁多人都知有排等啦，禮拜六日個個全家出嚟食飯冇晒大枱有乜咁出奇啫，嗌得暫時得2人枱咪就係字面意思囉，X我做乜啫？X就有得入？啲2人飛嗌到咁後都冇人應咪嗌現場兩位，號碼細優先入座囉……好聲好氣答你，話我唔明你講乜，唔畀我講嘢，我開始躁底你就愈嚟愈興奮，唔show你又係咁撩我，係咁『喂，𡃁仔，喂，應下我呀喂』。我就唔想影衰公司名聲先下下都笑住咁問，係有咩幫到你呢？我有返啲職業操守我唔X爆你咋，你估我想忍你受你氣呀？」。

他續說，曾建議3位可以分開2張吧枱入座，但對方不接受，「你係咁醒就一早撳咗2張2人飛入去食X完走咗啦。畀你入又唔入，仲喺度同我嘈足個幾鐘」。不過他聲稱自己並非片中被罵員工，「只不過遇過1個又係同樣情況」。