私家車泊電車路軌！阻電車行駛車cam片瘋傳　網民鬧爆離譜籲舉報

違例泊車本身已屬犯法，而停泊在電車路軌阻礙電車行駛更是罪加一等。有港男在社交平台群組發放一段車cam（行車記錄儀）片，見有私家車打死火燈，停在灣仔莊士敦道的電車路軌，剛好有架電車駛到私家車後面，因被阻礙無法前行，車長下車了解情況後站到行人路上。有網民認為事件十分離譜，「報警、拖車、罰款，呢啲唔少得，更加要從新考牌」。



私家車停在電車軌，令電車無法前進。（「車cam L（香港群組）」影片截圖）

電車受阻，車長下車了解情況。（「車cam L（香港群組）」影片截圖）

電車受阻，車長下車了解情況。（「車cam L（香港群組）」影片截圖）

電車受阻，車長下車了解情況。（「車cam L（香港群組）」影片截圖）

私家車停電車軌阻路

有港男在Facebook群組「車cam L（香港群組）」發布影片，拍到在灣仔夜晚時份，有部私家車停在莊士敦道的電車軌，當時有電車停在私家車後面，因為車軌被擋，電車無法前進。電車車長曾下車了解情況，先走到私家車車頭位置，再往行人路方向走去，而電車上的乘客只有坐着等候，影片到此結束。

不少網民鬧私家車司機自私，、「1823啦」。（「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民鬧爆自私籲舉報

影片引來不少網民留言，有人笑言「電車扭軚抽頭咪得囉」，懷疑私家車司機把電車當普通車，無視需要跟隨路軌行走。不少人認為私家車司機的行為離譜，「自私L」、「真心大顛，勾啦」、「依家啲人揸車真係唔用腦」、「車主話：唔識轉隔離線避開我？」。有人認為要舉報，「阻礙交通，告得」、「1823啦」、「報警」。