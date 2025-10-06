巴士4男同打扮：黑Tee＋灰短褲＋白長襪＋Airpods 奇趣畫面瘋傳
撰文：喬納森
有甚麼比跟別人撞打扮更尷尬？答案可能是同一時間跟3人相同打扮！有網民早前坐巴士見到有趣畫面，於上層前排4列座位上，剛巧有4名同時坐在走廊位的青年，他們的衣着打扮一模一樣，都是「黑Tee＋灰短褲＋白長襪＋Airpods」，構成十分搞笑的畫面。相片隨即被網民瘋傳，不少人留言指「sldpk，咁都俾你捕捉到」、「呢種唔叫撞啦，一睇就夾埋」，不少人更上載相片分享曾遇過的有趣撞衫場面。
巴士4男打扮相同排排坐畫面瘋傳
這是港男的指定衣着？有男網民在Threads上傳照川，指「港仔Typical look（典型打扮）」，樓主拍到在巴士上層前４排座位，近走廊位置坐着4名年輕男子，打扮都是「黑Tee＋灰短褲＋白長襪＋Airpods」，畫面十分有趣。
網民分享不同有趣撞衫相片
相片在網上瘋傳，笑翻不少網民，「sldpk咁都俾你捕捉到」、「呢種唔叫撞啦，一睇就夾埋」、「仲有兩邊鏟青」、「仲要三條褲款式都一樣」、「好正~咁都影到，不過我從未試過咁著，可能我係港佬~~」。
