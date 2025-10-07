18歲司機撞斃17歲鐵騎士│結伴無牌駕駛　同車女趕拍瀕死照放網上

台灣發生涉及無牌駕駛的奪命車禍。1輛萬事得（台譯︰馬自達）黑色房車在山路上來回跨越雙黃線行駛，曾因輕微撞傷單車友而遭警方攔下，獲放行後繼續狂飆，懷疑失控高速猛撞前方電單車，房車餘勢未了衝落山坡。雖然房車18歲司機和5名男女乘客都沒有受傷，但鐵騎士送院傷重不治。警方經調查後，相信肇禍男司機和17歲男死者是朋友關係，初步相信2人均無牌駕駛，當時男死者負責開路，不排除有人駕駛技術不足，加上現場多彎和陡斜下坡，導致鐵騎士捱撞死亡。



事後網上瘋傳多段相關影片，可見房車出事前因首宗車禍而遭警方截查，捱撞單車友站在路邊協助調查，房車隨後被拍到來回切入雙黃線狂飆。房車的乘客則拍下事發前情況，只見房車急速轉彎，後座女子興奮尖叫和多次爆粗，更有人大叫「200（意指時速）」、「加速啦」、「加多一點」，更有其他車輛車cam和民眾拍到事發一刻驚駭情況，見到房車正在逆駕，突然越線猛撞電單車，繼而衝落山坡擱在坡上，車尾懸空。車禍後鐵騎士捱撞至重傷瀕死，房車上的女乘客竟趕着拍照更新到社交網站，其後又在醫院笑着拍片「報平安」，引來外界狠批。



外界質疑警方為何容許房車司機在首宗車禍後繼續行駛，有目擊民眾更指沿路駕駛房車疑似並非同一人，懷疑曾有多人輪流開車。警方則證實2宗車禍均由同1名男司機駕駛，強調當時警員作出票控和口頭警告，但因同時接獲另1宗交通事故而離開現場，相關行政疏忽將進一步調查釐清，正循過失致死和危險駕駛方向調查。



楊男駕駛電單車負責開路，但不見房車蹤影，相信當時正在對面線逆駕。（網上影片截圖）

18歲肇事男司機和17歲男死者均無牌駕駛

據了解，18歲蘇姓肇禍男司機和17歲楊姓男死者是朋友關係，同樣沒有駕駛執照，事發時楊男負責在前方開路，捱撞後全身多處骨折和頭部重創，昏迷送院身亡。蘇男和1名25歲男乘客一度被困，由消防救出，車上6名男女事後送院接受檢查，並無大礙。

房車衝落山坡，消防到場救人。（facebook專頁「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」影片截圖）

房車衝落山坡擱在坡上，車尾懸空。（threads@tribalgears影片截圖）

男死者最近為父親慶祝生日

楊父事後悲痛表示，兒子最近才為他慶祝生日，當時「一起唱歌吃蛋糕」，形容很難接受兒子死訊。楊父更指，在網上見到有人「嘻嘻哈哈要出院了，我做父親，我怎麼辦？」，又指對方目前仍未向他道歉。

萬事得房車乘客拍到1名年輕男子正在駕車，房車多次急速轉彎，後座女乘客興奮尖叫，甚至多次爆粗。（facebook專頁「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」影片截圖）

事發前已撞傷單車友

現場是台南左鎮二寮山區內，採取單線雙程行車，有目擊者在threads上載影片表示，10月4日在現場一帶踏單車，當時已經見到1輛萬事得黑色房車被警方截停，附近路旁則有數名單車友，事後得知房車輕微撞傷1名單車友，之後見到該輛房車「來回開超快」，而且切黃線。

目擊者怒斥房車男司機「他X的開那麼快幹嘛？」，至當日早上8時許，目擊者踏單車去到觀日亭對開時，已經見到鐵騎士倒地，相信是被房車撞倒，路邊電桿和防護鐵欄嚴重損毀，房車衝落山坡擱在坡上，車尾懸空，目擊者批評涉事房車司機「真的有病」。

房車事前因撞及單車友而被警方截停調查。（threads@tribalgears影片截圖）

房車逆向從左後方駛出 疑收掣不及撞向電單車

房車乘客同樣拍下事發前情況，只見1名年輕男子正在駕車，房車多次急速轉彎，後座女乘客興奮尖叫，甚至多次爆粗，更有人大叫「200（意指車速）」、「加速啦」、「加多一點」，完全無視行車安全。

其他車輛車cam甚至直擊房車猛撞電單車的情況，電單車駛在前方位置開路，但不見房車蹤影，相信當時正在對面線逆駕，突然從左後方越線駛出，懷疑失控收掣不及撞向電單車。

楊男重創倒地，鐵欄損毀。（threads@tribalgears影片截圖）

外界貿疑為何首宗車禍後房車仍獲放行

是次奪命車禍引來外界關注，其他網民立即「起底」房車上的6名男女，發現有女乘客在車禍後在場拍攝楊男倒地情況，把其重傷瀕死的畫面上載到社交網站，其後又在醫院笑拍影片「報平安」，完全輕視生命，態度令人側目。

外界同時質疑為何蘇男在首宗車禍後獲放行，更有目擊民眾留意到沿路駕駛房車疑似並非同一人，懷疑蘇男和其他人輪流駕駛。

楊男捱撞後重創倒地。（threads@tribalgears影片截圖）

警方正調查案件

新化分局事後回應指，有人向車主借用涉案房車駕駛，2宗車禍均由蘇男駕駛，在首宗車禍中，警員接報後到場處理，依法開出罰單控告無牌駕駛，同時禁止蘇男駕駛。警員其後接獲另1宗事故，所以離開現場，蘇男沒有等候親友前來協助，就自行駕車離去，因而發生第2次事故，正循過失致死及危險駕駛方向跟進，警方正調查是否有警員涉及疏忽。警方亦呼籲，現場多為彎道和陡坡，駕駛人士務必減速慢行，注意安全，切勿無牌駕駛。

（綜合）