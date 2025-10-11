高速天橋的士車胎不斷起火花！　網民鬧影響煞掣：咪出來害己害人

車輛機件出問題隨時釀成意外，司機有責任確保機件安全。有港男在網上發片，拍到有的士在公路上高速行駛時，前面車胎不斷發出閃閃火光，有網民指車胎已行到「迫力皮」全蝕，磨到鐵才會發出火花，嚴重影響煞車，情況令人擔憂。不少網民也認為十分危險，「無敵風火輪」、「炒咗又賴架車無煞掣」、「睇見都聞到味」、「職業司機？完全不配，返屋企煮飯喇，咪出來害己害人」。



樓主拍到有的士在高速天橋上快速行車，但前面的車胎不斷噴出火花。（Facebook「車cam L（香港群組）」影片截圖）

樓主拍到有的士在高速天橋上快速行車，但前面的車胎不斷噴出火花。（Facebook「車cam L（香港群組）」影片截圖）

的士車頭的右邊車胎不斷閃出火光。（Facebook「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有港男在Facebook群組「車cam L（香港群組）」發放影片，表示「第一次見到，一路行一路有火花」。從影片可見，夜晚時份有輛的士在高速天橋上行駛，而車頭的右邊車胎不斷閃出火光。

車軚閃火光 網民憂影響煞車

由於情況十分危險，影片被瘋傳，引來不少網民留言，「無敵風火輪」、「噚晚咸美頓就係咁樣」、「行到無皮磨鐵啦」、「睇見都聞到味」、「Break到用時方恨少」、「炒咗又賴架車無煞掣」。

不少網民認為十分危險，批評的士司機不負責任。（Facebook「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有人批評的士司機保養不善。（Facebook「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有網民留言，「職業司機？完全不配，返屋企煮飯喇，咪出來害己害人」。（Facebook「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民鬧司機：咪出來害己害人

有人鬧的士司機保養不善，「趕住交更，話X知佢啦！部車又唔係我嘅」、「職業司機？完全不配，返屋企煮飯喇，咪出來害己害人」、「完全冇揸車感覺 ，隻鮑魚即死咗都唔知道，真係完全冇感覺㗎喎」。