港女雪糕月餅交酒樓侍應冷藏　溶到變水剩外殼　對方1句回應更嬲

中秋節團團圓圓，不少人會與家人外出吃飯及吃月餅應節慶祝。有港女大呻買了雪糕月餅與家人品嚐，到酒樓後向女侍應交代要雪在冰格，待飯後才吃。可是當她吃完飯後，吩咐侍應端上雪糕月餅，卻見上桌時雪糕月餅已溶掉，只剩朱古力造的外殼。港女見在場小朋友大感失望，立即向店員反映，但對方態度奇差，還反指是港女的問題，更表示「唔知雪糕月餅要雪喺冰格」，令她不滿公審。



有網民問她有否要求酒樓賠償，她指家人選擇寬恕，認為侍應也犧牲了與家人團聚的時間，因而不追究，她唯有在網上發文泄忿。



樓主指雪糕月餅上桌時完全溶掉，只剩朱古力外殼，令在場小朋友大感失望，情況令人唏噓。（Threads@natty_soooo圖片）

有港女在Threads上大呻中秋節與家人做節的不快經歷。她指訂了酒樓的兩圍酒席，並包廂與家人共晉晚餐慶祝中秋節。到達後樓主先將雪糕月餅交給女侍應冷藏，待飯後品嚐。可是端上來的雪糕月餅讓眾人大吃一驚，雪糕月餅中的雪糕已完全溶化，在朱古力外殼中只剩水狀的雪糕，「叫酒樓阿姨幫我雪住個雪糕月餅，唔知佢係咪聽唔明中文，雪到咁」、「哭咗，下次食返奶黃（月餅）算」。

投訴獲這樣回應令人嬲上嬲

樓主立即向店員及經理投訴，「經理嚟到個阿姐就話：唔知雪糕月餅要雪喺冰格」，令她感到嬲上嬲，「成件事雪糕溶咗唔嬲，係態度出事」。

不少網民也替樓主不值，有人這樣解釋，「通常酒樓攞嚟放客嘅蛋糕嗰個雪櫃，都唔會有冰格」。（《愛回家之開心速遞》劇照）

事件引來網民熱議，有人指「好慘，畀着我應該會發晒癲」、「佢可能幫你叮，唔係幫你冰」、「你講咗雪糕月餅，佢就只會聽到（月餅）2個字，當係冰皮月餅放雪櫃」、「其實酒樓啲冰格，雪完可能多咗好多其他味，BTW雪櫃都未必係乾淨」。

有網民教表達要清晰：要講到明係雪雪糕嗰種先得

有人這樣解釋「因為酒樓樓面係唔會入廚房雪嘢，一定會俾廚房佬鬧，因為食環突擊檢查會被警告，所以佢哋一般只會雪係飲品櫃」、「通常酒樓攞嚟放客嘅蛋糕嗰個雪櫃，都唔會有冰格，個阿姐可能就係就咁幫你放咗喺嗰啲雪櫃，同埋發現喺廣東話入邊，雪櫃、冰格、冰箱、急凍格、都會有人叫，所以喺出邊同外人講都真係要講得好精準，講到明係雪雪糕嗰種先得」。

（Threads@natty_soooo）