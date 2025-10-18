公屋女戶主長居內地逾年！房署要求申報持續居住　男戶主憂被收屋

政府嚴厲打擊濫用公屋，有港男於網上發文就公屋居住問題詢問廣大網民，指出1對夫婦已搬進公屋3年，男戶主一直在港生活，而女住戶因事已超過1年在內地沒回港，最近房屋署要求填表申報證明持續居住，男戶主擔心此情況會失去公屋居住權。



有港男於網上發文就公屋居住問題詢問廣大網民。（資料圖片）

該港男於facebook群組「公屋討論區」發文表示，有公屋女住戶因事已超過1年在內地沒回港，他問道：「如果如實申報女方不是長期在港居住，最壞情況是怎樣，還可以保住間公屋嗎？」

公屋女住戶長居內地逾1年不在港

不少網民指出，該對夫婦必須如實申報，「必須如實申報！否則洗定籮柚！房屋條例有酌情權的，如實將在國內長居理由講清楚！」、「而家一睇出入境紀錄就知你留喺香港幾多日，你報佢喺香港你咪作出虛假聲明告你囉，表係要填晒全屋人，冇得唔填佢，如果係老婆好似要離婚先除到名」、「入境處有出入境紀錄，如果虛報資料係刑事」、「如果身有屎，就唔好博，政府嚴厲打擊，睇路行」。

港男說，有公屋女住戶因事已超過1年在內地沒回港，他擔心此情況會失去公屋居住權。（資料圖片）

網民：如實將在國內長居理由講清楚

有網民建議，「你去問屋邨主任好過喺呢度問，如果你唔填佢或者填佢喺香港住，屬於隱瞞，要交還公屋」。有網民分享經驗說，「最好如實申報，出入境紀錄一目了然。我仔女在外國工作亦有申報，更需要申報外地工作證明及收入」、「識有長輩年過60（歲），常返內地暫住，早2年突然房處通知，話睇到佢入境紀錄乜乜，長者怕無咗間屋，結果少返大陸」、「最壞情況被除名，無得住，跟住係住嘅人數少，可能要由兩至3人單位，搬去1人單位，起碼搞兩三年，唔使驚」。

根據房屋署資料，如家庭成員因特別原因而未能經常持續在單位居住，房屋署在審視個案的合理性後，不會將之視為違反相關的租約條款。（資料圖片）

房署：租戶有特殊情況須提供證明文件

根據房屋署資料，丟空單位或逾3個月非經常持續居於單位為濫用公屋行為，若租戶嚴重違反租約濫用公屋，房屋署將不予警告，終止其租約。

如家庭成員因特別原因而未能經常持續在單位居住，例如到境外升學或工作一段日子，之後會繼續在單位居住，房屋署在審視個案的合理性後，不會將之視為違反相關的租約條款。因此，如租戶個別家庭成員有特殊情況，須提供證明文件予房屋署作出跟進。