大埔富蝶邨瘋傳「爆門收公屋」　房署澄清：沒爆門、住戶買樓遷出

【公屋／打擊濫用公屋】政府近年加強打擊濫用公屋，繼早前皇后山邨新公屋有單位被收回後，入伙僅1年的大埔富蝶邨珍蝶樓亦有單位被房屋署張貼「收回公屋」告示，有街坊聲稱工作人員當時要「爆門」入屋，場面震撼，「今朝聽到啲師傅拎架撐爆門！早幾日都仲見到個女人返去！」。事件惹來網民嘩然，又猜測該單位為何被收回。



房署發言人回應事件時表示，根據紀錄，​事涉單位的前租戶早前由於購買了自置居所，所以主動向房屋署交回原住單位。該署職員於過程中只需要用普通鎖匙開門，並不需要「爆門入屋」，亦沒有「師傅拎架撐」，更沒有「震撼」場面。房署指目前該收回的單位正在進行翻新工程，該署將按照既定程序，盡快將單位編配予合資格的公屋申請人。



有大埔街坊指，入伙僅1年的大埔富蝶邨珍蝶樓，有單位被房屋署張貼「收回公屋」告示。（資料圖片）

新公屋被收回單位原因是什麼？有港男近日於Facebook群組「大埔富蝶邨」發布相片，指大埔富蝶邨珍蝶樓有單位被房屋署張貼「收回公屋」告示，驚訝表示「入伙一年鬆……竟然已經有人被收樓！」。

入伙僅1年 珍蝶樓單位被房屋署貼「收回」告示

相片見到，大埔富蝶邨珍蝶樓某單位鐵閘，被張貼房屋署告示，寫上「此房舍經已由房屋署收回，任何闖入者將被驅逐或檢控」。

房屋署告示寫上「此房舍經已由房屋署收回，任何闖入者將被驅逐或檢控」，房署發言人指職員於過程中只需要用普通鎖匙開門，並不需要「爆門入屋」，亦沒有「師傅拎架撐」，更沒有「震撼」場面。（Facebook群組「大埔富蝶邨」）

網民熱議收回公屋原因

富蝶邨伙僅1年就有單位被回收，由於樓主聲稱當時工作人員要「爆門」入屋，故惹來網民猜測收回公屋原因，甚至認為事件可能涉及濫用公屋，讚房屋署做法，「俾人舉報公屋富戶？」、「查到大陸有屋？好多都係咁、「住公屋係貧苦大眾嘅希望，濫用公屋一定要執法」。

網民紛紛猜測入伙僅1年就被收樓原因。（資料圖片）

亦有人認為有可能是住戶主動遷出「中咗六合彩」、「發咗達搬去第二度」，亦有人認為事不關己，「理人哋咁多做乜？」。

房署發言人回應事件時，指該​事涉單位的前租戶早前由於購買了自置居所，所以主動向房屋署交回原住單位。換言之，該住戶是成功透過公屋「向上流」，擁有自己的安樂窩。