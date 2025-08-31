亂棄衛生巾！沾經血M巾遺廁格置物架　震撼相曝光網民斥嘔心缺德

許多女士每月都要面對「大姨媽」到訪，月經期間除要保持個人衛生，亦切勿亂棄衛生巾！近日有港女在外上廁所時，發現有人將1塊已使用、佈滿經血的衛生巾直接棄置在置物架上，見狀大感嘔心故貼圖公審。有網民批評涉事者缺乏基本衛生常識，「咪以為做女人就會斯文好品，好多女人都好衰格」。



港女發現有人將佈滿經血衛生巾棄置在廁格置物架上。（「threads＠phoebe._.lovin_mylife」圖片）

「佈滿經血衛生巾」被棄置廁格內置物架

該港女在threads帳號圖文並茂發帖，崩潰稱「差啲就入咗去，會唔會缺德咗啲？」從她上傳的相中可見，有女廁廁格被人胡亂棄置衛生巾，有人將1塊經已使用、沒有包封好、且充滿經血的衛生巾直接擺放在置物架上，樓主準備入內上廁所見到以上畫面，感到嘔心於是發文公審。

網民狠斥無品：好唔衛生

有網民紛紛留言批評亂棄衛生巾行為無品，「咪以為做女人就會斯文好品，好多女人都好衰格」、「識唔識用垃圾桶，好唔衛生」。

（threads＠phoebe._.lovin_mylife）