男友搭巴士不適　幸獲乘客幫忙扶下車　內地旅客感動：溫暖的城市

經常有人笑言港式奶茶是地表上的「最強瀉藥」，而最近有1名內地女遊客就在小紅書發文，表示早前男友空腹喝港式奶茶，不久在乘坐巴士時感到不適，心跳加速之餘，更呼吸不暢和作嘔，由於自己無法獨力扶男友下車，她後來便向車上1名香港中年男子求助，對方二話不說就幫忙，一手拿着蛋糕，一手則扶着男友下車。兩人順利下車後，樓主稱男友坐在一書店外的台階休息，該店店員還提出幫樓主他們買藥，讓二人感到非常窩心，在文中直言「哪裏都有熱心腸，我相信這個城市是溫暖的城市」。



樓主男友因空腹喝港式奶茶，在乘坐巴士時感到不適，由於樓主無法獨力扶男友下車，她便向車上1名香港中年男子求助，對方二話不說就幫忙。（小紅書圖片）

男友巴士上感不適 幸獲乘客幫忙扶下車

樓主日前在小紅書以「全網感謝香港好心大哥」為題發文，稱她與男友早前在香港乘坐101號巴士，其間男友因空腹喝港式奶茶，「咖啡因不耐」，導致心跳加速、呼吸不暢、嘴唇發白等，甚至全身乏力和作嘔。

樓主當下非常緊張，表示自己拿着很重的袋子 ，加上巴士走道狹窄，她無法獨力從巴士上層扶男友下車，她先詢旁邊的年輕男乘客，但被對方以廣東話和和英文拒絕。樓主隨後再向另一中年男乘客求助，不料對方「迅速摘下耳機」，一手攙扶着樓主男友，一手則拿着蛋糕，終成功幫助樓主2人下車。

樓主男友坐在書店的台階上休息，身體有所好轉，不久有書店職員還提出幫樓主他們買藥，讓二人感到非常窩心。（小紅書圖片）

書店職員幫買藥 樓主：溫暖的城市

樓主續指，他們下車後，其男友坐在書店的台階上休息，身體有所好轉，不久有書店職員還想幫他們去買藥。樓主最後在帖文提醒打算到香港旅遊的人「對咖啡因和茶敏感的適量喝哦」，亦形容香港是非常「溫暖」的地方，表示「哪裏都有熱心腸，我相信這個城市是溫暖的城市」。樓主男友後來在帖文留言，再次向該名伸出援手的男乘客道謝，「感謝感恩香港的好大哥，幫我扶下車」。

帖文一出，很快就引來不少網民留言討論，有人指出許多香港人都很友善，並分享自己的經歷，「其實很多香港老人人都很好」、「香港人好好的，我上個月去香港寶福山，沒帶港幣，買不了花，一個叔叔一直在幫忙找港幣，雖然最後沒找到，但他特別熱心，我都以為他要給我送到寶福山上面了」、「絕大多數的港人很善良的」、「我第一次去香港的時候在紅磡那邊不認識路，問路大叔怕我找不到，帶我去公交車站（巴士站），很熱心」。不過，也有人提醒旅客要小心港式奶茶，「香港奶茶是很特別的，不習慣的人空肚飲會不舒服」。