大窩口邨通告口語化！廣東話提醒住戶輕手關鐵閘　網民讚：好親切

大家是否接受到口語化通告？有大窩口邨居民於網上發文分享，屋邨辦事處竟使用廣東話口語發出通告，提到有低層住戶關鐵閘時聲浪比較大，希望住戶們為己為人，輕力關鐵閘，減少噪音，以免觸犯房屋署屋邨管理扣分制。根據扣分制，造成噪音滋擾可被扣7分。



不少網民留言大讚，「親民」、「返緊工嘅通告就好似寫畀阿媽嘅字條咁親切」、「我都覺得幾好喎，呢個人幾有創意，我鍾意，希望第日都係咁出通告，至少我都會睇晒佢啲內容」，不過也有網民擔心道「通告口語化，不用學書面語中文啦！」。



《香港01》就事件向房屋署查詢，獲回覆指大窩口邨辦事處於早前收到住戶反映，指有住戶出入單位開關鐵閘時發出滋擾的聲響，於是發出通告提醒住戶顧己及人，維持良好的居住環境。



房署指每則通告的張貼期限視乎實際需要而定，沒有劃一標準，而屋邨通告的行文應使用書面語，內容須清晰及易於理解。對於是次有辦事處職員以口語撰寫通告，該署已提醒職員在撰寫通告時，須注意用語和表達方式，使通告既合規範，又準確清晰。同時，我們會繼續加強培訓和指導，提升溝通質素和服務水平。



有大窩口邨居民於網上發文分享，屋邨辦事處竟使用廣東話口語發出通告。圖為大窩口邨。（資料圖片）

該大窩口邨居民於facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」發文表示，「依家啲通告咁口語化啊」。他分享1張大窩口邨辦事處於9月16日發出的通告，通告使用廣東話口語書寫，提到「近排我哋收到住戶反映，有人喺閂鐵閘時聲浪比較大，影響到鄰居休息」。

大窩口邨出口語化通告 籲輕手關鐵閘

辦事處提醒低層住戶，「呢啲情況有機會觸犯房屋署扣分制，被扣分之後累積到16分，租約可能會被終止㗎」。辦事處亦期盼住戶，「為自己同鄰居着想，閂鐵閘時請輕手啲，減少噪音，大家住得更舒服。多謝合作！」。

網民對口語通告讚好，「幾好，好親切，冇咁生硬」。（facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」圖片）

網民讚：好親切，冇咁生硬

不少網民留言讚好，「幾好，好親切，冇咁生硬。btw，『反映』可以改為『投訴/詐型』，『多謝合作！』可以改為『唔該晒！』」、「接受，ok呀，都2025年啦，睇嗰個又唔係個個文學家，明咪得囉」、「咁都好，起碼知道出通告嗰個係真香港人」、「無話唔好，我見呢份通告好特別」、「口語化有咩問題？」、「100年前有白話文運動，100年後嘅今日有口語化運動，都唔錯呀」、「支持保育廣東話」。

不過有疑似居民留言道，該張通告已被除下，「見光死，通告已被除下，難得有啲新意，希望個主任唔好俾人插」。