挑食男友獨愛芫茜！他1招逼女友接受1晚即分手　全網力撐︰分得好

每個人都有不同飲食習慣，不能強迫其他人接受自己那一套。台灣1名女生在網上發文，自己討厭芫茜和苦瓜，而交往5年的男友一直都知道，而對方雖然討厭極多種蔬菜，但偏偏喜歡芫茜，但從來沒有強迫女友接受。可是，男友在剛過去的中秋節邀請她到家中用膳，甚至明言母親為她「準備了一桌愛吃的菜」。正當女生以為男友表現貼心之際，「剛踏進門就聞到一陣濃濃的香菜（芫茜）味」，甚至「整桌菜除了炒青菜以外，幾乎全部都加滿了香菜」，男友母親更指，從兒子口中得知她喜歡芫茜，所以特別烹調「芫茜大餐」。



女生只能「盡量挑沒有碰到香菜的吃 」，事後更和男友發生口角，對方沒有認錯，反指「只是想讓我接受（芫茜）而已」、「不敢吃（芫茜）很怪」，女生聞言大怒，直接與男友分手。許多網民支持女生做法，「分得好！他超故意耶」、「食物這個真的沒必要強迫他人接受」、「他這麼挑食還敢叫人接受？」。



樓主極討厭芫茜，男友母親誤信兒子所言，特別烹調「芫茜大餐」。（AI生成圖片）

男友比樓主更挑食

樓主在「Dcard討論區」表示，與男友從大學開始交往，已接近5年時間，互相知道彼此的飲食習慣。樓主自稱不算挑食，「不吃的就只有苦瓜和香菜」，但男友「綠色菜類幾乎不吃，然後紅蘿蔔、木耳、青椒、苦瓜、茄子、豆芽菜、蕃茄、洋蔥、甜椒、香菇和各種瓜類等」同樣不吃，但他卻喜歡芫茜，樓主慨嘆有時為男友煮飯都頗傷腦筋，但都甘願烹調。

男友稱母親為樓主「準備一桌愛吃的菜」

交往期間，男友經常大讚母親的廚藝，最近中秋節中，男友邀請樓主上門用膳，順便想讓家人認識她。樓主滿心期待「見家長」，「去之前也還算用心的挑選了伴手禮要送給他家人」。

男友當日在車上「預告」母親同樣期待樓主的到來，形容「準備了一桌我愛吃的菜，也不斷的叮嚀我多吃一點」，樓主暗讚男友貼心，「居然還特地請他媽準備我喜歡吃的」。

樓主入屋才知「遇騙」

但樓主剛進男友家門，「就聞到一陣濃濃的香菜味」，只能強忍反胃感覺 ，和男友全家人打招呼和送禮。直到開飯時走到餐桌，樓主「真的不敢相信我看到的，整桌菜除了炒青菜以外，幾乎全部都加滿了香菜」，男友母親熱情表示，從兒子口中得知她愛吃芫茜，特別為她多放一些。

雙方為此發生口角，最終分手。（AI生成圖片）

雙方事後口角分手收場

樓主聞言大傻眼，「當下也真的不好意思說其實我不敢吃，只能盡量挑沒有碰到香菜的吃」，而男友當然食得津津有味。樓主只覺「整頓飯吃下來只覺得整肚子火」，事後男友接載她回家，途中已經發生爭執，樓主「覺得他超級不尊重人，根本就是故意在整我」，男友反駁「只是想讓我接受而已」、「不敢吃很怪」。樓主下車後立即提出分手，然後封鎖對方所有聯絡方式，翌日冷靜下來，仍然覺得自己沒有錯，「但更多的是又氣又難過」 ，她更不知如何向自己家人交代分手經過和原因，「因為真的好荒謬」。

網民︰真的分得好

帖文引來大量網民討論，「真的分得好，他自己愛吃，不能理解你不愛，還故意跟他媽說你愛吃，真的是不尊重你」、「如果是我，大概會當住他父母面前大聲跟他說你不是知道我沒辦法吃香菜嗎？你是故意的嗎？既然這麼不尊重人，那就分手吧」、「問題不是香菜，是自我中心」。

（Dcard討論區）