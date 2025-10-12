屯門違泊車貼告示求情　收大疊告票至少罰$XXXX　網民1原因不同情

就算車主有隱情，違泊還是要收罰單！有屯門街坊發現區內1個咪錶停車場有客貨車違泊多時，雖然車頭貼了1張「車主有病入咗醫院」的「求情告示」，但旁邊的水撥仍夾了至少7張「牛肉乾」違例泊車告票，恐怕要交至少2,800元罰款。



有網民指4天前途經現場，當時車輛未貼「求情告示」，但已開始被抄牌，許多人則對車主不表同情，更好奇為何不叫朋友幫忙，「不如自己搵朋友揸走佢，呢度係抄牌黑點，放咁多日抄咁少已經執到喇」，又諷刺地指「（車主）出咗院見到咁嘅樣又要入院」。



街坊發現有客貨車在車頭貼上「求情告示」，指車患病入院，但旁邊有大疊告票。 （facebook群組「真‧屯門友」圖片）

「車主有病入院」 旁邊有大疊「牛肉乾」告票

樓主在facebook群組「真‧屯門友」發帖，現場為屯門虹橋1個咪錶位停車場，有輛客貨車相信已違泊多時，車頭貼上1張寫上「車主有病 入咗醫院」的桃紅色「求情告示」，相信是請求執法人員網開一面，可是旁邊水撥已夾了多張「牛肉乾」違例泊車告票，目測至少7張，以每張告票定額罰款400元計算，已至少要罰2 ,800元。樓主好奇：「唔知車主幾時先好返出院呢。」

街坊指違泊多時 現場是抄牌黑點

有街坊上傳另1張照片，拍到同一輛車當時未有貼上桃紅色告示，左右水撥已分別夾住2張牛肉乾，「原來入咗院，我4日前經過仲以為打風都仲抄得咁狼死」、「前日經過見到最早一張9月30日，都估車主可能有事，希望佢快啲好返」、「有日泊隔離位，眼見車內有銀包係車度」。有網民指「我喺紅橋買嘢嗰陣時都見佢擺咗好多日㗎喇」，該處為抄牌黑點，「放咁多日抄咁少已經執到喇」。

另有街坊上傳4天前的照片，當時車頭未貼「求情告示」，但已開始被抄牌。（facebook群組「真‧屯門友」圖片）

網民好奇：入院咪俾條鎖匙叫朋友揸走部車囉

許多網民認為貼求情告示完全無用，違泊始終要吃「牛肉乾」，「寫咗有屁用，罰單一大堆」、「唔會你寫幾隻字就同情你唔抄，泊停車塲1個月都唔使咁貴，快啲搵朋友揸走佢，遲啲拖走之後再計仲金呀」、「搵人寫得張紙出嚟，不如畀條匙人幫你搵個地方擺好部車佢好過啦」、「入咗院咪搵朋友幫手入錶或者俾條鎖匙叫朋友揸走部車囉」、「就算真係入咗醫院，可以叫人揸走佢啫，貼張紙以為就可以擺成年咩，唔知你真定假，只知你onX」。

部份有網民諷刺地表示，如果車主真的入院，打趣道「出院見到心臟病復發又入返去」、「出咗院見到咁嘅樣又要入院」、「車主原本只係傷風，返嚟見到中埋風」、「呢啲抄牌好抄，開唔夠單嚟呢度好呀」。