Carousell賣家要交稅？港女3年前賣舊衫遭追十多萬稅款　後續曝光

二手買賣平台Carousell用家注意，出售物品或會被稅務局追收稅款！有港女日前在社交平台發帖，表示3年多前曾在Carousell出售一些家中舊物品，半年賺不足1萬元，詎料突然收到稅務局電郵，「話我三年前賣舊物嘅幾百蚊都係利潤，要補交幾十萬稅款同罰息！」。樓主懷疑是因為拒絕Carousell升級帳號的邀請，平台將其資料交予稅務局所致。



Carousell其後在社交平台主動留言聯絡樓主，強調該平台「非常重視用戶的資料私隱，並可以確認Carousell並未將你的帳戶資料提供給稅務局」。而樓主其後更新事件後續，她已向稅務局申請豁免商業登記及免繳稅並獲批准，即毋須繳費，但指事件中自己最關注是個人私隱資料為何外泄，而非認為稅務局不該有行動。



資料顯示，早於2021年已有Carousell小賣家收到稅務局追稅及要求做商業登記的通知，當時有網民懷疑是有專人假扮買家「放蛇」套出賣家資料而進行追稅行動。而稅務局當時表示不能向任何未經授權人士，透露個別個案的資料，亦不會評論個別個案。

樓主表示3年前在網上賣家中舊物，沒料到竟被稅務局追收十多萬稅款。（threads@amy_lok445）

樓主表示3年前在網上賣家中舊物，沒料到竟被稅務局追收十多萬稅款。（threads@amy_lok445）

樓主表示3年前在網上賣家中舊物，沒料到竟被稅務局追收十多萬稅款。（threads@amy_lok445）

網上賣舊物收入不足1萬元

今次收到稅務局電郵的Carousell賣家以threads帳號「amy_lok445」發言，稱被稅務局「追我三年前幾十萬稅！」。樓主強調自己是普通市民，「喺Carousell賣啲屋企唔要嘅舊物：T恤、耳機、舊書，半年賺唔夠一萬蚊」。惟她曾收到平台通過WhatsApp聯絡，「話每年交三萬蚊升級紫鑽帳號，話有VIP待遇」，樓主拒絕升級後不久，即收稅務局局電郵，「話我三年前賣舊物嘅幾百蚊都係利潤，要補交幾十萬稅款同罰息！」。

樓主稱自己只是「清屋企垃圾」，質疑為何會變成逃稅犯，而且要求她申請商業登記，故她質疑平台把其所有個人資料，包括「交易記錄、聯絡電話、屋企地址同銀行資料，全數上俾稅務局」。

樓主其後更新後續，表示向稅務局申請豁免商業登記及徵費已獲批准，即毋須繳交任何款項。（threads@amy_lok445）

申請豁免商業登記及徵費獲批

樓主其後更新事件最新發展，表示向稅務局申請豁免商業登記及徵費已獲批准，強調認為買賣二手物品亦屬商業性質，申請商業登記和交稅是毋庸置疑，而她是質疑交易平台在未經她的同意下，將其個人資料提供予政府部門。

Carousell強調未有向稅務局提供帳戶資料

Carousell官方的threads帳號在樓主的帖文下留言主動聯絡，表示對於其遇到的處境，「我們已得悉和感到抱歉」，強調非常重視用戶的資料私隱，並可以確認 Carousell 並未將其帳戶資料提供給稅務局，「除非法律有所規定，否則我們不會向任何機構披露用戶的個人資料」。該篇回應指「有關商業登記或稅務責任的問題，通常取決於賣家的業務性質。由於Carousell不能提供法律或稅務建議，我們建議用戶直接向有關部門查詢以獲取指引」，而公司團隊已就事件進行審查，會透過私訊與樓主聯絡。

Carousell官方的threads帳號在樓主的帖文下留言主動聯絡，強調非常重視用戶的資料私隱，並可以確認 Carousell 並未將其帳戶資料提供給稅務局。 （threads截圖）

曾有12歲女童賣物被追收8,250元

在Carousell出售物品而被稅務局追稅及要求申請商業登記早已有例子，2021年6月，有港媽在討論區上發文，指其12歲女兒突然收到稅務局信件，要為Carousell上的買賣戶口補交過去3年總共8,250元的商業登記費，她認為事件並不合理，因為女兒在平台上的交收只有十數宗，不應要為戶口進行商業登記。

當時港媽亦曾質疑為何稅務局會得知女兒的住址，但估計是因為女兒年幼，只准她以郵寄方式交收，變相令住址公開。她亦曾在電話中了稅務局局為何會知道女兒住址稅務局稅局只稱「有專人去查」，而網稅務局計稅局職員是假扮買家去套取賣家資料，然後進行追稅行動。

2021年有港媽在網上表示，收到稅務局向其12歲女兒追稅的信件，一度以為信件是騙案，但後來確認信件屬實。（親子王國討論區圖片）

有網民分享2022年曾收到稅務局的追稅電郵。（threads圖片）

稅務局稱有機制查核實體業務及網上業務

稅務局於2021年回覆Carousell賣家被追稅，以及是否要申請商業登記時，發言人指出基於《商業登記條例》第四條的公事保密規定，當局不能透露個別個案的資料，亦不能評論個別個案，不過一般而言，不論業務以何種形式運作，為了圖利從事的生意，都必須根據《商業登記條例》辦理商業登記。

至於二手拍賣網及社交平台買賣貨品是否須辦理商業登記，當時發言人表示則要視乎有關活動是否在香港進行，若僅偶爾賣掉個人舊物，不算「為圖利而從事」，毋須登記；但若涉及購貨、尋找買家、運送貨品、收款等系統化操作，且規模龐大，就可能構成業務。稅務局設有機制查核實體業務及網上業務，有否遵行《商業登記條例》的規定，同時提醒市民，任何人士如沒有按規定就其在香港經營的業務申請商業登記，即屬違法，最高可被處罰款5,000元及監禁1年。

（threads@amy_lok445）