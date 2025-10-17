菠蘿炒飯變「雜果賓治」炒飯！因加了這配料　網民笑：要請朋友食

廚師的創意有時令人喜出望外！有港女在黃竹坑熟食市場叫了一碟菠蘿炒飯，發現內裏除了菠蘿，還加入椰果，她指感覺變了「fruit punch」（雜果賓治）炒飯，並問：「椰果match飯？？？」。不少網民表示震驚，「雜果賓治循環再用」、「唔好玩食物」、「笑死，自己唔食都一定要請朋友食」。



這碟菠蘿炒飯除了菠蘿、提子乾、肉鬆、腰果、雞肉等配料，還加入椰果在內，樓主指令菠蘿炒飯秒變「雜果賓治」炒飯。（Threads@xl0lol0lox圖片）

用椰果，菠蘿及木瓜肉等雜果賓治配料炒飯

創新同古怪有時只是一線之隔。有港女在Threads上發相，指在黃竹坑熟食市場叫來的菠蘿炒飯，有別於她心目中的菠蘿炒飯，因為除了菠蘿、提子乾、肉鬆、腰果、海鮮等一般配料，還吃到有不少椰果在內，令她大感傻眼。從相片可見，樓主特意挑出椰果，菠蘿及木瓜肉，都是雜果賓治的用料，因而讓樓主覺得廚師用了雜果賓治的配料來炒飯，「想食個菠蘿炒飯啫，變咗fruit punch炒飯」，她又疑惑椰果配飯是否適合，「椰果match（配合）飯？？？」。

樓主特意挑出這些椰果，菠蘿及木瓜肉等罐頭水果，一般都是雜果賓治的用料。（Threads@xl0lol0lox圖片）

網民：自己唔食都一定要請朋友食

帖文笑翻不少網民，同時也感驚嚇，「救命」、「雜果賓治循環再用」、「綠色罐頭水果」、「唔好玩食物」、「笑死，自己唔食都一定要請朋友食」。不過也有人認為「正，有創意」、「抽啲水果沖雪碧飲」，「啲碼太大粒，切返細粒啲，飯同其他配料融為一體，咁可能有奇效」。

（Threads@xl0lol0lox）