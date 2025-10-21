45歲男遭女友19歲兒子斬首亡　女友女兒回家見斷頭　揭悲慘內情

美國發生駭人命案！19歲青年突失控襲擊母親的男友，並殘忍地斬首，青年的妹妹回家後目睹恐怖現場，受害人頭部和頸部有多處刀，當場死亡。妹妹立即報警，事件震驚整個社區。警方調查指青年患有精神問題，已被捕候查，暫未被起訴。



疑兇向胞妹表示「做了壞事」，揭發母親45歲男友伏屍家中浴缸，並被斬首。（影片截圖）

警方將疑兇拘捕，暫未提出正式指控。（影片截圖）

綜合外媒報道，事件發生於紐約市史泰登島，10月6日，19歲疑兇向放學回家的妹妹表示「做了壞事」，妹妹跟着地上血迹進入屋內，在浴室浴缸中發現母親的45歲男友被斬首，刀子仍插在他的頸上。當時下午4時許，警方接報到場，發現死者頭部和頸部有多處刀傷，頭部已與身體近乎分離，證實當場死亡。

據悉疑兇患有精神問題，而死者與女友交往近6年。死者好友指，疑兇性格溫柔，即使死者知道他有精神問題，仍經常與他一起玩電子遊戲，兩人相處融洽，有鄰居透露，他從未注意到死者和少年之間有不妥，最近還看到兩人在後院一起剪草和烤肉。

死者好友指疑兇性格溫柔，死者知道他有精神問題，但兩人一向相處融洽。（示意圖／GettyImages）

死者好友奧爾蒂斯（Louis Ortiz）指死者即將退休，本應安享退休生活，不幸遭此橫禍而感心痛，「他非常易相處，樂於助人，如果你需要他甚至會把自己的衣服脫下給你」。警方事後逮捕疑兇，尚未提出正式指控，案件仍在調查中。