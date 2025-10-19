港鐵大叔「1人坐2個位」！大媽要求讓位慘被辱罵：臭X係咪坐呀？

關愛座不時引起爭議，但想不到不坐也會引起問題。近日有影片在網上瘋傳，拍到在屯馬線車廂，有大媽疑不想坐關愛座，要求「一個人坐兩個位」的大叔讓開，給她坐另一邊，不料大叔突然被「焫㷫」，不斷用粗口罵大媽，「有咁多位你唔坐，係要坐呢度」、「X你老X、臭X、黐X線」，大媽試圖解釋也插不了嘴，片主指最後「有個男人坐低佢就唔出聲」。



不少網民批評大叔無品，「只識蝦女人，每一句都侮辱緊女性」、「唔明點解周圍嘅人唔出聲幫下口一齊XX啲廢老」。



大媽從關愛座位置起身。（Threads@yxy.jaye_影片截圖）

大媽從關愛座位置起身，然後站在大叔面前。（Threads@yxy.jaye_影片截圖）

有港女在Threads上發片，從影片可見，大媽剛從大叔身旁的坐位上起身，站到大叔面前，而大叔不斷辱罵她，指住自己的左邊近門口位置座位，「有咁多位你唔坐，要坐呢度」，「X你老X，黐線架，你個X樣，係咪要坐呀？」。

大媽想解釋被阻止 大叔鬧：你解釋都無X用啦傻X！

其間大媽想解釋「呢度唔啱……」，大叔立即截住她繼續責罵，「你解釋都無X用啦傻X，X你，畀你坐呀」，大叔又指住自己右邊的座位表示，「呢度有位你唔坐，要坐呢度，你係咪黐X咗線呀……X你老X，臭X，黐X線」。片主指大叔「鬧到個女人都懶得同佢吵行開咗，之後有個男人坐低佢就唔出聲」。

其間大媽想解釋，被大叔打斷爆粗辱罵。（Threads@yxy.jaye_影片截圖）

大叔不斷用粗口責罵大媽，指她不應要他讓開。（Threads@yxy.jaye_影片截圖）

不少網民鬧大叔無品，「欺善怕惡就係呢啲，大聲少少X返佢就會笠水」。，（Threads@yxy.jaye_影片截圖）

不少網民看過影片，指摘大叔無品，「垃圾」、「欺善怕惡就係呢啲，大聲少少X返佢就會笠水」、「呢啲核突大叔只識蝦女人，每一句都侮辱緊女性」、「呢啲咁嘅人真係好失禮！ 」、「咁鍾意講粗口，搵車站職員同佢慢慢講」。

網民慨嘆其他人無幫口

有網民則認為在場沒有人幫口，「成車仲要冇人幫手出聲，唉……」、「唔明點解周圍嘅人唔出聲幫下口一齊XX啲廢老」。

