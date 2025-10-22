女室友屢偕男友霸佔浴室激戰！女大生大怒直播呻吟聲　下場慘了

和其他人合租，難免會有摩擦。台中1名女大生和同班女同學合租單位，共用1間浴室，女室友卻不時帶同男友回家，甚至佔用浴室激戰，令到女大生不堪煩擾，憤而在instagram直播他們「愛愛」呻吟聲，點名標註女室友「不要這麼可憐」、「在共用衛浴噁心別人」，女室友發現事件憤而提告。法官裁定女大生侵害對方隱私權，同時違反《個人資料保護法》，判處賠償12萬新台幣（約3萬港元）。



女大生不滿女室友經常和男友霸佔浴室激戰，一度直播他們的呻吟聲。（AI生成圖片）

女同學帶同男友佔用浴室發生關係

台媒於10月報道，案件在台中地院進行審理，原告和被告是1間大學的同班同學，一同承租台中1個單位，分住2間雅房，浴室需要共用。被告的女大生不滿女室友經常帶男友回家，而且佔用浴室發生關係，2023年1月30日晚上10時許，她忍無可忍，在浴室門外錄下他們性愛呻吟聲，繼而上傳至Instagram，怒批「我X你X在『共用』廁所打炮」、「X你X，忍到大四我真的瘋掉」。

女大生開啟直播討論

同年2月1日晚上10時許，相同事件再次發生，女大生直接開啟直播，直言「怎麼有人在共用廁所打炮」，同時提供給不特定人士瀏覽，並和觀眾即時進行討論。

點名標註︰在共用衛浴噁心別人

另外，女大生截取女室友和朋友之間對話內容，在instagram點名標註表示「不要這麼可憐」、「在共用衛浴噁心別人」、「我才要委屈吧？我不能洗澡」、「你們打炮用的電也是接我房間電錶」等。

法官裁定被告侵害原告隱私權，同時違反《個人資料保護法》，需要賠償12萬新台幣（約3萬港元）。（AI生成圖片）

被告否認侵犯私隱

女室友發現事件提告對方，總共索償12萬新台幣（約3萬港元）精神撫慰金。女被告辯稱，自己沒有拍到原告本人、私人物品、姓名或詳細地址，而且公用衛浴屬於公共空間，本身可從公共梯間通道聽到相關聲響，原告行為本來就不符合其主張的穩私權。

法官判處賠償12萬新台幣

但法官認為，原告關門和男友在密閉空間進行私人活動，明顯不想被其他人公開，被告未經同意拍攝他們的性愛聲響，而且提供給其他人閱覽，侵犯原告私生活，令她承受精神上的羞辱和痛苦，裁定被告侵害原告隱私權，同時違反《個人資料保護法》，需要賠償12萬新台幣（約3萬港元），案件可上訴。

（綜合）