飲完凍檸茶驚見死曱甴！港女投訴侍應這樣反應　後續怒公審：想嘔

食肆的食物衛生十分重要。有港女在網上大呻恐怖經歷，她在茶餐廳吃午餐時飲凍檸茶，喝到最後卻見到有一隻完整的死曱甴伏在檸檬上，頓時覺得「好想嘔」，而他向侍應反映事件時，對方意然不理會樓主；樓主其後向餐廳「阿姐」表達，「佢話打個折比我，我話仲打折？然後話唔使我俾，叫我走……」，樓主事後憤怒得在網上發相公審。



不少網民也認為事件離譜，「好彩唔係珍奶粗飲管」，又勸喻樓主「報食環」。



樓主上載的相片清晰可見，有1隻完整的死曱甴在檸檬上面。（Threads@lwchun_圖片）

港女在Threads上發文，表示到大埔1間茶餐廳吃了價值63元的海南雞飯套餐，配餐飲凍檸茶。從相片清晰可見，有隻完整的死曱甴在檸檬上面。樓主指「覺得好核突，宜家好想嘔」，因為她自小十分害怕曱甴，「因為好污糟核突，估唔到同佢嚟個親密接觸，希望唔會肚屙」。樓主亦不滿餐廳的侍應及該名「阿姐」的態度，令她感到莫名奇妙，「唔知以為係我問題…」，所以決定在網上公開事件。

凍檸茶驚見死曱甴 網民呼籲報食環

帖文引來不少網民熱議，笑高「好彩唔係珍奶粗飲管」、「蛋白質凍檸檬茶，邊家嘅新產品」、「唔該要杯凍檸茶，少冰少甜同埋小強」。有人認為店員態度欠佳「唔報食環搞X佢執到啦，仲好意思講打折」，有人建議，「報食環」。

侍應初時表示打折，港女大表不滿，對方才不收她錢並着她離開，讓她嬲爆。（Threads@lwchun_圖片）

有人會「飲之前撩一撩杯野」

有網民分享同類經驗，「我習慣飲之前撩一撩杯野」、「我都試過，個呀姐話扣返個凍飲錢畀我，哇真係多X謝你」、「我試過鐵杯飲紅豆冰，飲到尾撈紅豆撈到曱甴」。

（Threads@lwchun_）