港鐵站外驚見大媽環保袋笠頭！網民猜是這用途　笑：準備去老笠？

環保袋笠頭，所為何事？有港男在網上上載照片，見到港鐵站外有數名媽在排隊，但奇就奇在她們用了同一款環保袋笠頭，有人還在眼睛位置開洞，嚴如罪犯的「頭笠」，場面十分搞笑。不少網民留言笑稱「準備去老笠？」、「大媽迷樣行為詭異錄」。不過，網民認為大媽這種打扮是有實際用途，就是用作防曬。



從樓主上載的照片可見，港鐵站外有多名大媽頭箁同款紫色環保袋，場面搞笑。（Threads@danie.wo.1圖片）

大媽環保袋笠頭場面搞笑

為了防曬可以去到幾盡？有港男在Threads上發相，表示繼在網上流傳大媽在港鐵站機房外等升降機的奇趣一幕，以為「經已係極限」，誰不知一山還有一山高，被他遇到有一群大媽，在港鐵站外的地面排隊，但她們全被同一款紫色環保袋笠頭，還在眼睛的位置開了兩洞方便看東西 ，場面詭異得來帶點有趣，笑翻不少網民。

網上曾流傳港鐵站機房外，有大批大媽在等升降機的奇趣一幕。（網上圖片）

網民認為她們想「遮太陽」

有網民認為大媽笠環保袋是有實際用途，應是為了防曬、「遮太陽」，但有人笑言「準備去老笠？」、「掃黃」、「應該叫：大媽行為的迷思還是大媽迷樣行為詭異錄」、「大媽真的千奇百怪！」。

（Threads@danie.wo.1）