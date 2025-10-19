荃灣屋苑保安阿伯這樣睡！遭嘲「等緊照胃鏡」　被拍照公審惹爭議

打工仔總有累的時候！ 香港網絡日前瘋傳照片，拍到荃灣有私人屋苑的保安員疑上班期間「深度入睡」，睡到頭部後仰嘴巴張開，身體攤在椅背，誇張畫面被轉載到多個社交平台及討論區，有網民嘲笑指「見到管理員等緊照胃鏡」、「我記得阿公走𠴱陣都係咁嘅樣」，「仲影？call 白車啦」。不過，有部份網民批評對保安不滿應投訴而非拍照公審，「個阿伯睇落都有番咁上下年紀。老人家仲要番夜更，坐到瞓着有幾出奇」。



照片亦被轉載到該私人屋苑的居民群組，有住戶認出當事人為某座的夜更保安，揚言要投訴。



多個社交平台及討論區流傳圖片，拍到有保安員疑在座頭睡覺。（fb「香港突發事故報料區及討論區」）

保安入睡照瘋傳多個群組

日前多個個社交平台及討論區瘋傳圖片，顯示有大廈保安員上班時疑「深度入睡」，座頭保安櫃檯的訪客登記牌顯示為荃灣某私人屋苑，該名相信睡着的保安員頭向後仰，上半身「攤」在椅子上，嘴部張開，姿態相當豪邁。

網民爆笑「等緊照胃鏡」

許多網民嘲笑該名入睡保安員指，「當你返到屋企，見到管理員等緊照胃鏡，而醫生未到，你會提供乜嘢協助」、「我記得阿公走𠴱陣都係咁嘅樣（爭條喉），應唔應該幫佢叫救護車」、「呢個阿叔算好盡責，起碼個人仲係度。好多時舊樓保安放個牌巡樓中就返屋企訓」、「大叫：夠鐘起身屙夜尿啦喂」、「見到有個老伯昏迷咗，你都袖手旁觀，淨係影張相上嚟問，打999有幾困難」、「佢等緊洗牙」、「仲影？call 白車啦」、「今朝第一個笑到停唔到嘅po」、「佢留意緊天花板有冇人非法闖入」、「我好擔心佢，佢啲曱甴、四腳蛇，會唔會跌入個口度呢」。

有網民則認真批評保安員失職，「身體應付唔到咁應該辭職返屋企休息養老，點可能又要出糧又唔做嘢？」，更有網民改圖惡搞保安員的照片，又分享住所保安的睡覺照片。

網民質疑不應拍照公審：唔滿意可以投訴

不過，有網民認為不應惡言相向或拍照公審，「唔滿意可以投訴佢」、「講真，你都識講你阿公啦，個阿伯睇落都有番咁上吓年紀。老人家仲要番夜更，坐到瞓着有幾出奇。不過見佢瞓到咁，拍吓佢都係好事。佢瞓到咁嘅姿勢，一來易整親頸，二來成隻小強飛入口都唔好啦」、「好心積下陰德，唔滿意可以投訴，下下擺上網公審，太無品！」、「如果佢被炒，大家會唔會衝出嚟話唔好網絡bully老人家」。

被轉載至居民群組 疑為夜更保安

該屋苑的居民群組亦轉載照片稱「好熟面口」，有住戶稱這名是該座數的夜更保安員，揚言「一定要投訴」。