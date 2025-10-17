上水單車友這樣鎖單車遭拍片恥笑：智商要交稅　網民封「君子鎖」

這樣鎖單車卻被拍片公審？上水地方群組有人上傳影片，發現在區內1個的士站附近，有輛單車以密碼鎖鎖在1條路柱上，但因為柱子較矮，只要抬高車身就能毋須解鎖抬走，街坊拍片恥笑指「找錯處，智商要交稅」，更不停揶揄車主是「傻X」、「一出世就蠢X過個X」，又聲稱10分鐘後折返，單車已不見蹤影。



網民笑言這是「君子鎖」，可能只是防跌「佢係泊車唔係鎖車啦」，不少人又不滿拍片者瘋狂爆粗，「其實句句老x都睇到係咩修養」。



有網民拍到單車友鎖單車的方式「形同虛設」。 （fb群組「清濤苑清河邨＆祥龍圍」圖片）

有街坊在上水facebook群組「清濤苑清河邨＆祥龍圍」發文，又上傳照片及影片，拍到1輛鎖在路柱的藍色單車，笑稱「找錯處，智商要交稅，幫你睇住10分鐘，返來唔見車，唔好問點解，原來真係有人蠢成咁」，透露拍照位置為上水智昌路龍豐花園的士站。

單車友鎖在1支矮路柱上，但有網民認成看其密碼就知道車主不是真的想「鎖車」。 （fb群組「清濤苑清河邨＆祥龍圍」圖片）

單車這樣上鎖被拍片狂笑：呢條真係傻X嚟

照片所見，藍色單車雖然有「上鎖」，那把密碼鎖扣在路柱上，但柱子只有到一般人腰間的高度，只能防止單車倒地，抬高單車就能取走。街坊又上傳影片揶揄，過程「粗口橫飛」，「嘩你睇下傻X，呢條真係傻X嚟，X你老X呢條傻X，X你老X」、「一出世就蠢X過個X」、「我未見過啲人咁X蠢」、「咁X onX嘅人都有」。

網民爆笑：我個仔2歲時都試過

網民笑指「成架抬起走」、「阻街抬走佢啦」、「點有可能咁樣鎖車，畀人哋一鬥起成台車攞走」、「我個仔2歲時都試過」。不少人認為車主意不在鎖車，這是「君子鎖法」，「你唔俾車主唔怕唔見，只怕跌車」、「車主豁達，防君子唔防小人」、「車主會唔會係隔籬都睇咗你10分鐘？心想，條撚樣仲唔偷架，一偷我地就衝過去」、「你睇佢密碼鎖個number就知佢係泊車唔係鎖車啦……仲寸人」。

鎖單車的行人路人來人往，但途人沒有為意該單車。 （fb群組「清濤苑清河邨＆祥龍圍」圖片）

網民不滿過度爆粗：35秒講咗8句老X同5句傻X

許多網民又不滿街坊「過度爆粗」，「其實句句老X都睇到係咩修養，咪試下拎囉，話唔定幾部機影緊你，放蛇都唔定」、「花35秒講咗8句老X同5句傻X，原來詞窮就係咁樣」、「對住部單車都可以影咁耐X咁耐，你都叻極有限啦傻，冇修養就係冇修養」、「總有啲人，只靠踩人才會覺得自己好似叻啲」、「唔需要搬埋人哋阿媽出嚟囉，你自己都有阿媽生㗎，不知所謂」。