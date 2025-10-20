邊截的士邊小便！大叔站馬路中央射水柱　涉犯2宗罪　網民：大癲

時間管理大師？一心二用？有網民拍片及發文公審1名大叔站在馬路中央伸手截的士之際，竟然同時當眾小便！影片瘋傳引來網民高呼「大癲」、「無眼睇」，亦有網民揶揄「佢冒住危險都要屙落渠度，真係好有公德心呀」。而根據該名大叔的行為，涉嫌已干犯2條法例。



1名大叔站在馬路中央伸手截的士之際，竟然同時當眾小便。（Threads@lackh_jack）

該網民於Threads發文及上載影片表示，「威水啦，喺條馬路邊截的士邊屙尿」。影片見到1名穿淺色上衣、及膝牛仔褲的大叔站在馬路中央，伸出左手截車的同時，可見到他身前不斷有透明水柱湧出，射向路邊的渠口位置，相信他正當眾小便。

大叔邊截的士邊小便

影片聽到女片主說「邊屙尿，邊邊邊……」，她還未說完影片就完結，似是被大叔行為嚇倒。

影片見到1名穿淺色上衣、及膝牛仔褲的大叔站在馬路中央，伸出左手截車的同時，可見到他身前不斷有透明水柱湧出。（Threads@lackh_jack）

網民猜測：飲大咗

網民留言揶揄，「灌溉土地」、「佢暗示，佢唔怕撞斷腳」、「咁如果的士到會唔會彈返上腳？」，有網民則說「算喇，佢飲大咗識屙落渠度都算係咁，醉咗有時搵廁所係難啲嘅，咁透明應該真係飲咗好多同好急」。

有網民揶揄，「佢冒住危險都要屙落渠度，真係好有公德心呀」。（Threads@lackh_jack）

大叔已涉兩宗罪

根據香港法例第132BK章《公眾潔淨及防止妨擾規例》任何人不得在任何街道、公眾地方或公眾看得見的地方；或建築物的任何公用部分，而該公用部分並非洗手間或水廁的地方大小便。任何人違反規條，即屬犯罪，如屬首次定罪，可處第2級罰款（5,000港元）；及如屬第二次或其後再度定罪，可處第3級罰款（1萬港元）。

根據第228章《簡易程序治罪條例》，任何人無合法權限或解釋而陳列或留下，或導致陳列或留下任何物品或東西，而這些物品或東西對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，或可能對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，可處第4級罰款（2.5萬港元）或監禁3個月。