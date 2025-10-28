誤買千萬凶宅！台男裝修後驚悉曾有命案　怒告舊業主索賠判決出爐

不知情的情況下，沒有人想買到凶宅！台灣新竹1名男子早前花1,050萬新台幣（約268萬港元）買樓，完成裝修後，才得知單位曾經發生輕生案，涉及舊業主的胞弟輕生。新業主不滿舊業主沒有透露相關資訊，提告要求償還部份交易款項。法官經審理後認同新業主看法，裁定舊業主歸還157.5萬新台幣（約40萬港元）。



曾男得知新屋是凶宅，認為舊業主有所隱瞞，導致他心理出現恐懼，房屋價值可能受損，於是索賠。（AI生成圖片）

舊業主隱瞞胞弟屋內輕生

台媒於今年10月報道，2023年10月，曾姓男子透過房屋中介購買竹北市1處2層樓高的透天厝，售價1,050萬新台幣（約268萬港元）。單位完成過戶和裝修後，曾男卻從鄰居口中得知新屋竟是凶宅，舊業主胞弟輕生，倒臥在單位門口梯間血泊之中，但舊業主女兒在「現況說明書」上勾選「沒有發生過凶宅、自殺等等非自然身故致死」，才令他誤買凶宅。曾男認為舊業主有所隱瞞，導致其心理出現恐懼，而且房屋價值可能受損，要求對方退還部份交易款項，總數157.5萬新台幣（約40萬港元）。

妻女主張並非凶宅

案件在新竹地方法院進行審理，張姓舊業主因健康狀況不佳而受到監護宣告，由妻女代理出面。女兒辯稱，只是受到父親委任協助簽約，不知道自殺事件，加上死者「是素有嫌隙的親戚」，倒臥位置屬於公共區域，並非屋內空間，妻子則稱「願意原價購回，以示誠意」，卻指曾男已經完成裝修，並出租使用，不應再主張折價。

法官裁定張姓舊業主歸還157.5萬新台幣（約40萬港元）。（AI生成圖片）

法官認定死況和「屋內死亡」相若

法官查看現場照片及地政資料等證據，確認死者當時倒臥單位2樓平台，屬於通往屋外的主要樓梯位置，面積約14.6平方米，住戶每日必經路線，無法繞路。法官表示，現場並非獨立公共空間，和「屋內死亡」相若，的確令到買方認為屬於凶宅，自然會感到恐懼與不安。

新業主獲賠157.5萬新台幣

根據不動產估價師鑑定報告，單位正常市價大約1,033萬新台幣（263萬港元左右），但因凶宅因素，導致價格暴跌至大約795萬新台幣（203萬港元左右），相差238萬新台幣（約60萬港元）。法官認為，曾男只是索取157.5萬新台幣（約40萬港元），屬於合理範圍，判處張姓舊業主應該支付該筆金額給曾男，案件仍可上訴。

（綜合）