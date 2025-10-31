假醫生上門做陰莖增大手術　車內幫客人「入珠」　被捕認上網自學

在車廂內即場做陰莖增大手術？泰國警方日前「放蛇」拘捕1名51歲男子，他在TikTok上宣傳可以上門或車廂內進行「陰莖增大」、「入珠」及「割包皮」等手術，警員假扮客戶光顧，在車內進行手術準備時馬上將他拘捕。「假醫生」承認自己根本不是醫護人員也沒有相關執照，自己只是看網上影片「自學」做手術，警員在車內搜出189顆植入用珠子及多達39件手術用品，他被控非法行醫，可被判3年以下監禁、3萬泰銖 （約7,000港元）以下罰款，或兩者併罰。



51歲男子皮塔亞 （右）在車上準備做手術之際被警方拘捕。 （網上圖片）

假醫生TikTok宣傳車上「陰莖入珠」

泰媒報道，當地警方日前破獲1宗非法行醫案，在曼谷朱拉隆功區拘捕「假醫生」，他在社交平台宣傳車上做「陰莖增大手術」。泰國消費者保護警察局（CPPD）在TikTok發現，51歲男子皮塔亞（Pithaya）發廣告，聲稱可上門或在車上進行「陰莖入珠」、「陰莖增大」及包皮環切（割包皮）等手術，調查發現，他曾在多個地點和客人見面，並不時在座駕上做手術。

泰國警員放蛇約皮塔亞在車上做手術。 （網上圖片）

警放蛇拘捕 撿189顆植入珠

10月19日，警方派出便衣男警「放蛇」誘捕，待皮塔亞在曼谷某條公路停車準備手術之際將他拘捕，搜查發現多達189顆植入用珠子，包括圓形、骰子形、心形、膠囊形、麻醉劑及39件陰莖植入物手術用工具。

警方搜查車子發現多達189顆植入用珠子。（網上圖片）

警方搜查車子發現多達189顆植入用珠子。（網上圖片）

警提醒可引起發炎感染

警方指，起獲的珠子用於稱為「入珠」的生殖器整形手術，小珠子植入陰莖的皮膚下造成凹凸結構，增加性交時的摩擦力，而所有將異物植入生殖器的手術應由專業醫護人員操作，否則極易引起發炎、感染、慢性疼痛、陰莖功能問題、甚至影響到日常生活。

承認無牌行醫 睇片學做手術

皮塔亞承認自己並非醫生，也沒有任何醫療執照，是看網上影片「自學」做手術，視作「兼職」1年多，「入珠」每粒收費1,000泰銖 （約240港元）、包皮環切5,000泰銖（約1,200港元）、陰莖增大植入物注射10,000泰銖 （約2,400港元）。他又透露自己在曼谷或其他府都有提供上門或車上服務，方便客戶之餘，在車上做手術可避開警方巡查。

皮塔亞被控違反《醫療專業法》，涉無牌行醫，可被判3年以下監禁、3萬泰銖以下罰款，或兩者併罰。

（綜合）