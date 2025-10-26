公廁活春宮！男女關門激戰　1原因被出賣遭直擊拍片　後續尷尬了

【活春宮／不雅影片／殘廁gathering】情到濃時想親熱也要注意地方！網絡瘋傳影片，指泰國有1對情侶在加油站「無障礙廁所」發生性行為，他們以為關門激戰便無人知曉，詎料由於廁所有獨特設計問題，燈火通明下2人性行為在玻璃門下被街外人「全程直擊」，有目擊者一直在門外觀看拍攝，更笑言，「我可以在這裏坐一整晚」。



影片在網上瘋傳後震驚網民，有人批評2人行為有傷風化，但也有網民笑言，「看得非常清楚」、「VIP座位」、「他們出來時會不會覺得尷尬」。



網絡瘋傳影片，指泰國有1對情侶在加油站「無障礙廁所」發生性行為。（TikTok影片截圖）

綜合外媒報道，泰國有男子於10月7日在TikTok（抖音）分享多段影片，指泰國有1對情侶在加油站「無障礙廁所」發生性行為。影片見到，1對男女在廁所門口交談，當時廁所門打開，清晰見到2人身影。另1段影片見到，2人在廁所內進行性行為，以男上女下做出激烈動作。

男女公廁激戰 被玻璃門「出賣」全程直擊

不過，由於這間無障礙廁所是專為殘疾人士及長者設計，為方便緊急狀況下提供協助，因此內部燈火通明，且大門採用磨砂玻璃材質，故即使大門關上，2人「激戰」過程仍能透過半透明玻璃門被街外人一覽無遺。

目擊者拍片：我可以坐一整晚

有目擊者在門外全程直擊活春宮過程，更拍下影片，笑言，「我可以在這裏坐一整晚」。他補充，與朋友一直坐在附近觀看，直到該對男女從加油站離開。

網民爆笑：他們出來時會不會尷尬

網民看過影片爆笑，「看得非常清楚」、「你拿到了VIP座位門票」、「他們出來時會不會覺得尷尬」、「他們需要幫助嗎？」、「酒店太貴了嗎？」、「那名男子是幫女友進行心肺復甦，直到她恢復意識」。

公廁性交或要罰款

然而，這對男女一夜歡愉後，或要面臨罰款。報道指出，在公共廁所進行性行為可能接觸各種細菌和疾病，亦可能違反泰國《刑法》第388條，禁止在公共場所進行猥褻行為，違者最高可罰款5,000泰銖（約1,200港元）。