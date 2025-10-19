女犯人從拘留室消失！拆抽氣扇爬通風口逃走　找兒子騎電單車接應

難道她懂得「縮骨功」？泰國日前爆出女犯人在法院拘留室「消失」事件，事緣當地1名女道友與丈夫同涉盜竊及吸毒，關押在法院拘留室等候轉送監獄，法院人員發現女犯人竟突然失蹤，懷疑她拆開拘留室通風口的抽氣扇後鑽出室外逃亡。有目擊者見到女犯人從法院正門離開，之後找兒子騎電單車來接應，當局正追查逃犯下落。



法院人員推測女犯人拆開拘留室的抽氣扇再爬通風口逃走。（新聞片截截圖）

夫婦同被捕 女犯人從拘留室失蹤

泰國傳媒報道，當地猜也蓬府一對夫婦，分別是35歲的女疑犯潘納達及其34歲丈夫同涉吸毒及盜竊等罪被捕，10月14日在法院拘留室等待移送至監獄時，女疑犯竟從拘留室「失蹤」。

法院人員推測女犯人拆開拘留室的抽氣扇爬通風口逃走。（新聞片截截圖）

疑撬開抽氣扇爬通風口逃亡

法院人員巡視時，發現潘納達從女性拘留室內「消失」，調查後發現，接近天花板位置的通風口曾被撬開及拆出抽氣扇，懷疑她正是從抽氣孔鑽出外面逃走。

有目擊者見到女犯人從法院正門離開。（新聞片截截圖））

從法院正門走 找兒子騎電單車接應

有目擊者指，在當日下午近4時左右，見到女疑犯從法院正門離開，之後沿公路行去市中心。據悉她先返回附近的村落找親戚，並致電其14歲的兒子騎電單車載她逃亡。當地警方及法院警察正聯手展開追捕行動，務求盡快緝拿逃犯歸案。

（綜合）