旺角當街搶手機！熱褲女怒吼大叔：食霸王餐　後續更狂揭驚人內情

旺角當街搶電話兼食「霸王餐」？本港網絡瘋傳影片，指旺角有穿熱褲女子與1名白衣大叔在街頭糾纏，其間熱褲女多次大叫「畀返個電話我！」、「搶電話！黐線㗎！」、隨後有疑似熱褲女同行男女加入與大叔拉扯，演變成「大混戰」，大叔呼叫「救命啊！」，並爆粗「X你老X！」。之後4人分開，互叫報警，女子則指摘大叔「無賴嚟㗎，唔畀錢啊！」，大叔則報警稱「無咗幾十萬啊」。影片最後熱褲女向途人透露事件內情。



影片引來網民熱議，「如果真係嘅，真係肉X酸」、「報警啦」；但亦有網民認為難定對錯，又認為途人反應冷漠，「點解冇人幫手？」。



有網民於10月20日（星期一）在Facebook群組「車cam L（香港群組）」發布影片，留言「麻甩佬做facial唔畀錢？女職員追落街，繼而大混戰。仲搶電話」。

熱褲女被大叔搶手機 旺角街頭糾纏

影片長逾3分鐘，見到當時為白天，旺角街頭有1名穿熱褲女子與1名白衣大叔在馬路邊沿糾纏，熱褲女大叫「畀返個電話我！」，大叔拒絕並邊離開邊說「去警署」，熱褲女隨即捉實大叔拿電話的手驚呼「搶電話啊！黐線㗎！啊！」。

旺角街頭有1名穿熱褲女子與1名白衣大叔在馬路邊沿糾纏，熱褲女大叫「畀返個電話我！」，大叔拒絕並邊離開邊說「去警署」。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

熱褲女隨即捉實大叔拿電話的手驚呼「搶電話啊！黐線㗎！啊！」。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

變4人混戰 大叔被「圍攻」呼「救命」

大叔甩開熱褲女的手後急步想離開，疑與熱褲女同行的白衣男女加入阻擋大叔離開，演變成大混戰，4人在馬路邊大力拉扯，相當驚險，其間白衣女大叫「搶電話啊！」，大叔被3人「圍攻」大叫「救命啊！救命啊！X你老XX！」，熱褲女重複「畀返電話我！」。

4人拉扯逾1分鐘後分開對峙，互叫報警，白衣女責罵大叔「無賴嚟㗎，唔畀錢啊！你無賴嚟，我（向途人）派傳單添啊！你個無賴啊！」，隨即白衣女向途人派傳單，批評大叔「周圍呃錢！」，大叔則報警稱「無咗幾十萬啊」。

大叔甩開熱褲女的手後急步想離開，疑與熱褲女同行的白衣男女加入阻擋大叔離開，演變成大混戰，4人在馬路邊大力拉扯，相當驚險。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

熱褲女揭事件內情

而熱褲女向途人解釋事件，稱大叔使用美容服務產品半年後，指貨品不合適回頭退款，她們無法退錢，觸發爭執，「佢食霸王餐啊！攞完啲嘢唔認話要返嚟退錢，我哋話退唔到，跟住佢……我哋賣服務，做護膚……佢用完半年之後返嚟話唔啱用，要返嚟退錢，報咗2次警㗎喇。無理由咁樣㗎嘛！（仲要）搶我電話」。影片至此結束。

熱褲女向途人解釋事件。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

網民：真係肉X酸 批路人冷漠

網民看過影片議論紛紛，有人認為大叔離譜，「如果真係嘅，真係肉X酸」、「報警啦」，又質疑途人反應冷漠，「點解冇人幫手？」。但亦有網民認為難定對錯，「係咪嗰啲免費1次療程，去到話你需要啲乜乜乜做完之後同你講要收錢」。