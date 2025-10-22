麥當勞飽走醬變走雞！食客撳錯掣板燒雞腿飽無雞腿 網民個案更慘
撰文：田中貴
許多食肆為了遷就不同食客的獨特飲食習慣，都會讓客人可選擇減少配料。近日有網民發文大呻，稱自己在麥當勞購買板燒雞腿飽，原本打算「走醬」，卻按錯選擇變了「走雞」，板燒雞腿飽沒有板燒雞腿，只有飽、醬和菜，慨嘆「我淨係食個飽同菜，我使乜買M記」，同時自嘲稱「紀錄一下自己戇X」。
板燒雞腿飽沒有板燒雞腿
樓主同時在帖文上載板燒雞腿飽沒有板燒雞腿的照片，以及收據，顯示2025年10月20日購買，寫明「板燒雞腿飽不要板燒雞腿」。
網民︰真心唔係想笑你！但堅忍唔到
大量網民笑言「店員：唔理解，但尊重」、「真心唔係想笑你！但堅忍唔到」、「我覺得呢個選項勁陰人，有次叫炒蛋飽，我都差啲襟咗走蛋」，亦有人慨嘆有同樣經歷，雖然有網民抱怨為何麥當勞會提供「走雞」選擇，但有人解釋「素食者係想要個飽同埋菜，夾住個薯餅食」。
有網民分享同類蠢事，留言指「You’re not alone.至少你仲有菜食(趁朋友未tag我出嚟前我自首) 」，原來該網民在202112月曾麥當勞購買麥芝蛋飽餐醒晨超值值，但麥芝蛋飽按了走雞蛋和芝士，變成只有醬料塗在飽上。另有網民早前在麥當勞點選（脆爆）雞腿飽時，要求不要脆爆雞腿和不要特製煙燻醬，結果得到一個中間只有洋葱的飽。
（threads@yambeg）