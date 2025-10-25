港女搭的士錯將$500當$100　盼尋司機要回多付車資　網民：當跌咗

付錢當刻緊記要看清銀碼，事後追討並非明智之舉！有港女於網上發文表示，日前凌晨乘搭的士從九龍城前往屯門，下車後才發現自己大意錯將1張500元紙幣當成100元，連同另2張100元給司機合共700元，繳付本來是297.1元的車資，即多付了約400元。樓主上載單據及講出的士的車牌號碼，盼利用網絡尋到司機拿回付多的錢。



網民留言直指，港女不應事後追討，「落咗車就無仇報」、「佢有都唔出聲啦，有咩證明是畀咗司機」、「事後追討，無憑無據，點會畀番你吖，人哋當貼士咋！」、「下次小心啲啦」、「當做咗善事算，無謂傷腦筋」、「當跌咗啦，口同鼻拗」。



有港女於網上發文表示，日前乘搭的士錯將1張500元紙幣當成100元付車資，她盼利用網絡尋到司機拿回付多的錢。（《降魔的》劇照）

該港女於facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文指出，她於10月20日凌晨0時許乘搭的士從九龍城前往屯門，下車後才發現自己大意錯將1張500元紙幣當成100元，「以為畀咗3張$100，實際畀咗2張$100、1張$500，司機都冇為意當咗$500做$100收錢找錢」，換言之，樓主是付700元，扣除297.1元車資，多付了402.9元。

港女錯將$500當$100 盼尋的士司機要回多付車資

港女上載單據及講出的士的車牌號碼，盼尋回司機，「請問有冇人/任何渠道可以聯絡司機處理收錯錢/找錯數？」。

港女上載單據盼尋回司機。（fb群組「的士司機資訊網 Taxi 」圖片）

網民：落咗車邊有得追究

網民直言，勿再追討及放在心上，「找贖嘅嘢，當面點明，落咗車邊有得追究，就算係個司機收少錢都係咁講」、「點解你唔講畀咗3張1,000蚊紙個司機呢，成年人，成熟啲啦，就算你講嘅係事實的全部，落咗車都無法追究啦，係唔係呢？」、「你出街買嘢，找完錢走咗，可以返轉頭話找錯錢？」、「畀你搵埋司機，你覺得佢會畀返你？你當捐咗做善事或者大豪畀貼士佢啦」、「真係冇計㗎喎，忘記佢唔好放喺心上」、「當破財擋災囉」。