港男行山自發執垃圾！見大量簡體字膠樽、食物包裝紙：執到心好累

近年有不少行山人士自發「組隊」到各個山頭清理垃圾，其中有港男近日在社交平台發文，指在山上清理垃圾時，發現有大量膠樽和食物包裝紙被人棄置地上，而當中大部份包裝外層都印有簡體字，他猜測是有旅客來港登山時，自行攜帶食物到在山上進食並丟掉垃圾，網民留言譴責，「亂掉垃圾正X街」、「享受大自然的同時瘋狂破壞大自然」。



根據香港法例第570章《定額罰款(公眾地方潔淨及阻礙)條例》，任何人在郊野公園及特別地區棄置廢物，可被定額罰款3,000元。



有港男自發到山上清理垃圾，發現大量垃圾，猜測是旅客丟棄。（「threads＠the_night_spyder」圖片）

港男自發清理山上垃圾

該港男在threads帳號「the_night_spyder」發布將近20張照片，指「今年見識咗好多大陸牌子嘅食物同飲品」，又揶揄「真係多謝晒啲自由行行山人士」。

有港男自發到山上清理垃圾，發現被人棄置大量印有簡體字的膠樽和食物包裝紙。（「threads＠the_night_spyder」圖片）

有港男自發到山上清理垃圾，發現被人棄置大量印有簡體字的膠樽和食物包裝紙。（「threads＠the_night_spyder」圖片）

有港男自發到山上清理垃圾，發現被人棄置大量印有簡體字的膠樽和食物包裝紙。（「threads＠the_night_spyder」圖片）

有港男自發到山上清理垃圾，發現大量印有簡體字的膠樽和食物包裝紙。（「threads＠the_night_spyder」圖片）

驚見大量包裝印有簡體字垃圾

從樓主上傳照片所見，他在山上清理垃圾期間，發現大量塑膠瓶、食物包裝紙、甚至是手搖飲品膠杯被人棄置在地上。由於全部包裝外層都印上簡體字，樓主相信是有旅客來港登山時，在山上進食並將垃圾隨便丟棄在地上，故崩潰稱「執到身心都好疲累」。

山上發現大量食物包裝紙。（「threads＠the_night_spyder」圖片）

山上發現大量食物包裝紙。（「threads＠the_night_spyder」圖片）

山上發現大量食物包裝紙。（「threads＠the_night_spyder」圖片）

亦有大量膠樽。（「threads＠the_night_spyder」圖片）

亦有大量膠樽。（「threads＠the_night_spyder」圖片）

網民斥責亂拋垃圾行為：享受大自然同時瘋狂破壞大自然

許多網民都狠斥亂拋垃圾行為，「勁自私，食完順手一拋當睇唔到，佢哋見到嘅大自然環境都係靠其他山友自律創造出嚟」、「唔明點解佢哋咁鍾意落嚟行山，行唔緊要，問題係周圍掉垃圾」、「享受大自然的同時瘋狂破壞大自然，好矛盾」、「亂掉垃圾正X街」，又趁機揶揄丟垃圾者是「窮遊旅客」，「行山乜都自備，一蚊都唔使喺香港」。

網民感激樓主無私付出

亦有留言感激樓主和其他熱心人士，無私地為香港付出，「多謝你嘅付出，下次嚟香港行山，我都想加入你哋執垃圾」、「下次去邊度執？想join」、「政府應該俾返錢你」。

樓主早前亦分享在山上清理垃圾時，發現有人亂棄衛生巾。（「threads＠the_night_spyder」截圖）

樓主又曾發帖分享上山清理垃圾時，除了發現常見的垃圾外，竟然還看見衛生巾，令他非常不解，斥責「已經超越咗公德心嘅底線」，並稱「每次執到都忍唔住講粗口」。

