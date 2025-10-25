黃金飲管喝奶茶！價值$XX萬　內地男放口袋遺失報案　警這樣尋回

金價近年屢創新高，吸引不少人買金投資，當中也有人買金作「特別用途」。內地有男子喜歡黃金和飲奶茶，遂花逾10萬人民幣 （約11萬港元）打造1支重100多克的「黃金飲管」，早前他晚上喝完奶茶騎電動車回家時，將金飲管放在口袋內，意外掉了出來遺我了，需報警求助。2名巡警在昏暗路面「地氈式搜索」，終替把黃金飲管尋回。



內地男透露該飲管事後變凹凸不平，已拿去熔掉，會再重新打造1支新的，又稱自己另有純銀飲管，而因為自己對黃金的喜愛，正訂造「黃金奧特曼」（黃金超人）」，惟事件引來不少網民批評，質疑「這算不算浪費警力？」。



內地男花10萬人民幣造黃金飲管喝奶茶。 （微博影片截圖）

花10萬造黃金飲管喝奶茶

內媒報道，浙江諸暨市民壽先生以黃金打造飲管用來喝奶茶，價值逾10萬元，事發當晚，他如常用黃金飲管喝奶茶，之後放入口袋騎電瓶車（電動車）回家。途中經過一處井蓋車身震一震，放在口袋的黃金飲管飛出車外，壽先生駕駛一段距離後才發現黃金飲管不見了，立即掉頭尋找，但路面燈光昏暗，找了半小時無果後決定報警。

內地男花10萬人民幣造黃金飲管喝奶茶等飲料。 （微博影片截圖）

警員地氈式搜索尋回

壽先生指他的口袋很深，故沒料到飲管會飛出來。諸暨市派出所2名巡警前往協助，鎖定電動車駕經的井蓋為中心點，在馬路兩側俯身「地氈式搜索」，2警用手電筒掃遍每一處草縫隙，找了幾圈都沒見到黃金飲管。巡警想到黃金飲管是圓柱型質地硬，掉在堅硬的石屎路上很可能會滾得遠遠的，決定擴大搜索範圍，結果真的在前行100米左右，見到有黃金飲管隱約反光，掉在路沿石旁。

壽先生見找回寶貝後急得跑過取回，向警員高喊謝謝，警方提醒他要將貴重物品收藏好。壽先生之後向警方致送錦旗道謝。

警員在昏陰燈光下尋金，順利找到黃金飲管時，事主高興得跑去喊謝謝。（微博影片截圖）

另有純銀飲管 把黃金飲管熔掉重造

壽先生事後接受內媒記者訪問，解釋自己很愛喝奶茶及其他飲料，平日真的使用黃金飲管喝奶茶，另外也有純銀製的飲管。因喜歡黃金，他已買了黃金10多年，每個月都會買金作定定期投資，稱「我買不起車子，但我買得起黃金」。

他續指，經此一掉黃金飲管變得坑坑窪窪的，已拿去熔掉，會在明年夏天重新造1支，又透露最近在訂造「黃金奧特曼」（黃金超人）。

事主透露自己還有純銀製的飲管。（微博圖片）

網民：這種事報警算不算浪費公共資源

事件令網民傻眼，「五百塊的奶茶才配得上這根吸管吧」、「十萬，吸管，衣兜，小電車......... 你們覺得這合理嗎」。不少人又批評他浪費警力，「別麻煩人家員警」、「這算不算浪費警力？」、「再丟了不要找員警」、「這種事報警算不算浪費公共資源」。