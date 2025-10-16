內地兩男子看醫生後「向屁股注射汽油」致嚴重發炎　再屈診所賠錢

大陸湖北省荊州市傳出一起離奇案件，2名男子為敲詐診所，先是佯裝生病就診，並要求在其臀部注射抗生素，返家後，兩人再偷偷「注射汽油」，導致臀部嚴重紅腫、發炎，向診所敲詐，得手約3萬人民幣。



《極目新聞》報導，根據當地法院披露，這起案件發生於2024年11月至2025年2月間，兩名皆姓彭的男子，流竄於湖北省、湖南省犯案，專門選擇個體經營的內科診所，作為犯案目標。

2名男子為敲詐診所，先是佯裝生病就診，並要求在其臀部注射抗生素，返家後，兩人再偷偷「注射汽油」，導致臀部嚴重紅腫、發炎，向診所敲詐。（微博@極目新聞）

報導指出，其中一人先假裝患有尿道感染等疾病，到診所就診，要求醫生在其臀部注射抗生素，返家之後，再由另一人向其臀部同一處部位，注射汽油，造成臀部嚴重紅腫、發炎。

之後，2人隨即以「醫療事故導致感染」為由，對診所醫生進行威脅、要脅，索要高額「賠償」，兩人總共作案3起，共得手3萬多元人民幣。

法院審理認為，2名彭姓男子以非法佔有為目的，採取威脅、要脅的方法，多次強行索要他人財物，數額較大，其行為均已構成敲詐勒索罪，依法應予懲處，判處其中一人有期徒刑1年，並處罰金1萬元人民幣，另一人有期徒刑11個月，並處罰金8千元人民幣，並扣押犯罪工具包括手機、錢包等。

