屯門爸爸睇醫生後腳痛難行！年輕暖男孭返家樓下　港女發帖尋人

好人好事！有女生在網上發帖，稱父親日前到屯門湖康診所看醫生後腳痛萬分，只能「拖住隻腳行」，這時有年輕男生見到後，告訴其父親「可以孭佢」，更說到做到真的「孭住我爸爸送到去屋企樓下」。樓主父親覺得不好意思，想給100元作報答，也被暖心男婉拒。



樓主希望善心男看到帖文，「十分之感激你」，否則天寒天凍父親可能要行很久才能回家。事件暖透網民心，「真係好有愛」、「感受到呢位係型男」、「咁好嘅男仔百年難得一遇，如果我係樓主就即刻抄佢牌」。



樓主父親日前到屯門湖康診所看醫生，腳痛萬分離開時寸步難行。（資料圖片）

父親屯門看醫生後腳痛 年輕男孭到屋企樓下

有女生日前在Threads上「尋人帖」，指10月23日，父親到屯門湖康診所看醫生後，回家時因為腳痛，「慢慢一步一步咁拖住隻腳行的」，之後有名年輕男生告訴父親「可以孭住佢行」，更沒有食言「真係孭住我爸爸送到去屋企樓下」。

熱心男問樓主父親需不需要背他，結果「真係孭住我爸爸送到去屋企樓下」。（AI生成圖片）

給100元道謝被拒 樓主：十分之感激你

當時父親覺得不好意思，想給對方100元以示感謝，但年輕男子拒收。樓主希望善心男能看到帖文，「真係十分十分之感激你，如果唔係我爸爸應該要自己一個係咁凍嘅天氣下，慢慢行半個鐘甚至45分鐘先返到屋企」。

網民大讚該名暖男，「隔住個mon都感受到呢位係型男」。 （《青春18x2 通往有你的旅程》劇照）

網民讚：屯門好人好事

網民大讚是屯門好人好事，「真係好有愛，我諗佢扶住你爸爸回家，孭住真係少有！好人一生平安」、「估唔到香港仍有這麼好的人」、「睇Thread最鍾意睇呢啲，而唔係睇批鬥文」、「睇頭三行以為騙案」、「孭一個陌生成年人，仲要送佢返屋企樓下，真係有心有力先至做得到...我就算有心都無力，嗰個男仔真係好溫暖，你爸爸又好幸運。始終今時今日想幫人／求助都唔易，怕尷尬、驚詐騙」、「真係上天派落嚟的天使」、「祝你爸爸快啲好返！ 香港人仲係好有愛！」。樓主也回覆指「感謝大家對我爸爸嘅祝福，其實香港仲有好多熱心人！大家都可以主動大膽地去幫助有需要人士呀」。

網民錯重點：叫爸爸見番佢記得抄牌介紹你識

部份網民錯重點，笑稱「叫爸爸見番佢記得抄牌介紹你識」、「咁好嘅男仔百年難得一遇，如果我係樓主就即刻抄佢牌，原地嫁俾佢」、「隔住個mon都感受到呢位係型男」。

有網民好奇為何樓主父親不坐的士，有街坊回應稱「因為湖康嗰度都唔係容易搭的士」、「我次次去完湖康健康院都冇的士出返嚟」、「好多的士司機見到長者拎拐杖或者助行架都會開車走，因為知道佢哋去好近」。