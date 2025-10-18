港鐵媽媽推BB車！車輪卡月台空隙　熱心乘客齊幫忙　後續反應獲讚

好人好事，實在值得表揚！有女生搭乘港鐵時，目睹有嬰兒車的車輪卡在月台和車廂間的罅隙，其間不少熱心乘客上前幫忙，有人合力試圖拉起嬰兒車，有人則按緊急掣通知職員，幸好最後有驚無險，成功將嬰兒車從罅隙中拉扯出來。樓主形容「成件（事）發生前後加埋可能5分鐘都無」，而列車幕門關上後，眾人繼續各自前往目的地，因而讚揚港人熱心助人本性，「而（解決）完咗亦唔會過份誇大」，對於生為港人甚感自豪。



帖文引來網民激讚，「港人其實只係外冷內熱，有事起上嚟，大家都係好熱心幫手」、「最正係唔會過分誇張」，又大讚港人效率高，「香港人真係快狠準」、「formula1換胎式拯救」。



嬰兒車車輪卡月台車廂間空隙 熱心乘客合力幫忙

該女生在threads帳號「yankikitam」發文，指日前搭乘港鐵至九龍塘站時，有媽媽推着嬰兒車準備下車，但嬰兒車前方2個車輪突然卡在月台和列車車廂之間的空隙「仲要拎唔返出嚟」，有熱心大叔和另一名乘客見狀即時上前幫忙，而她表示「我反應遲鈍咗幾秒，之後先至識得去幫手」。

有人合力試圖拉起嬰兒車 有人則按緊急掣通知職員

但無奈即使眾人合力，亦無法拉起嬰兒車，當時車內的嬰兒開始哭鬧，她們擔心車門將會關上，大叔馬上指示媽媽先抱起嬰兒，樓主旁邊有小妹妹大叫他人「快啲撳緊急掣」，另1名女乘客則趕去按下緊急掣通知職員。

成功從罅隙拉起嬰兒車 眾人後續1舉動令事主感自豪

及後職員到達，指示列車暫停開出，並詢問嬰兒情況，與此同時大叔成功將嬰兒車從罅隙中拉扯出來，職員便通知車長可以重新開車。樓主指「成件（事）發生前後加埋可能5分鐘都無」，而列車幕門關上後，「大家就好似無事發生咁樣，繼續坐去自己嘅目的地」，她形容「呢個就係我鍾意嘅香港同香港人」。

樓主表示，當有事發生不少人會上前幫忙，應變迅速，「而（解決）完咗亦唔會過份誇大」，她對於生為港人感到自豪，同時大讚「覺得香港人好叻」。

網民讚好人好事 港人效率獲封「世一」

許多網民紛紛讚揚事件中伸出援手的乘客，「多謝叔叔幫忙，同妹妹醒目睇到個掣」、「好人好事」，又讚揚港人辦事效率高，「香港人真係快狠準」、「型到爆炸，每個人都勁醒目勁高效率」、「港人其實只係外冷內熱，有事起上嚟，大家都好熱心幫手」、「最正係唔會過分誇張」、「幫完無事就完事，無乜值得再講」、「我哋唔需要外宣講幾有人情味幾善良，但係有人需要幫助，我哋再趕時間都會停低」，並笑稱「formula1換胎式拯救」。

網民分享遇熱心人幫忙經歷 直言：好有愛

有留言就分享曾遇到熱心人士幫忙經歷，直言「好有愛」，「試過推BB車上地鐵 ，車廂嗰級高咗，啲人會行埋嚟幫手托高上車」、「好多年前我推住我姨甥，衰無經驗，落車嗰下無拎起前轆就卡住咗，好在有個男士幫手，最後拎得返個轆上嚟」、「我試過推住3歲女女坐bb車，因為第一次用新車唔係好熟手，落車嗰陣前轆嗰小心對唔啱位，卡住喺車門同月台嘅gap度，有個女仔二話不說踎低喺車門同月台中間，用手幫我轉返正2個前轆等架車出得返嚟，成個過程好快手，亦都無阻住運作，當下好感覺到人間溫暖」。

