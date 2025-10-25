怕弄失蘋果AirPods耳機！港男充電盒這樣刻　網民讚：建議可採立

性能良好的耳機動輒價值逾千元，一旦遺失可謂損失慘重！有港男在社交平台分享經驗，稱為了避免弄丟價值近2,000元的蘋果AirPods無線耳機，遂使用蘋果公司的鐫刻服務，於充電盒外層刻上耳機價錢，即1,849港元。



有網民欣賞方法有創意，「建議可採立」；不過亦人意見認為根本無用，「要唔見嘅，點都會唔見」、「通常都係齋唔見一邊，唔會成個消失」，因而建議「如果成日唔見，不如用返有線」。



有港男為了警醒自己切勿弄失蘋果AirPods無線耳機，於充電盒外層刻上耳機的價錢。（「threads＠curtis_leung_0310」圖片）

為免弄丟耳機 充電盒外層刻上價錢

該港男在threads帳號「curtis_leung_0310」發帖，分享他為了提醒自己切勿弄失蘋果AirPods無線耳機，決定在充電盒外層刻上價錢。從他上傳相中所見，相信樓主遂使用蘋果公司網上的自訂鐫刻服務，於AirPods充電盒外層刻上耳機購入價1,849元，帖文掀起網民熱議。

網民分享同類方法：我已經刻埋電話

有人讚賞樓主想法有創意，「咁都俾你諗到」、「建議可採立」、「師兄整唔見咗幾多個？ 你要（刻）乘數乘上去」、「最衰而家官網買iPhone無得刻啲字落去」。另有網民則分享使用類似方法，如「我已經刻埋電話」、「我嗰隻仲有加埋Apple care $349」，故於耳機外層刻上連同延長保固服務總額，即2,198元。

有網民在充電盒外層刻上自己電話號碼，希望他人拾獲可以主動聯絡。（「threads＠sacdman」圖片）

有網民在充電盒外層刻上「唔好再再再再唔見」，提醒自己勿再弄失耳機。（「threads＠coffee.pkf」圖片）

有網民為同款耳機加購349元的延長保固服務，故於耳機外層刻上總額2,198元。（「threads＠cchimhim」圖片）

有網民在充電盒外層刻上「工作恐懼專用」，以便上班時使用。（「threads＠marcmarc_ho」圖片）

有網民指方法徒勞：成日唔見不如用返有線耳機

惟不少留言覺得樓主此舉根本「徒勞無功」，「無用㗎」、「我成日跌耳機，試過等巴士跌個耳機落馬路車底，完全唔敢執，而家買平耳機算」、「通常都係齋唔見一邊，唔會成個消失」、「預示你將會丟掉一個寫有價錢嘅耳機盒，丟失機率無變」、「要唔見嘅，點都會唔見」、「你跌咗個耳機嘅時候，人哋會因為個耳機價錢好貴唔還返俾你」，故有以下建議，「如果成日唔見，不如用返有線」。

（threads＠curtis_leung_0310）