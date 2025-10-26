巴西4歲女童遭性侵陳屍水井！倒樹葱半裸現場遺安全套 警拘2男子
撰文：桃樂斯
巴西發生人神共憤的性侵事件。當地1名4歲女童和兄長在外玩耍時，被陌生男子綁走，其後陳屍在約3.7米高的水井內。警方指出，女童屍體被發現時是頭頂向下「倒樹葱」的姿勢，而且半身赤裸，相信曾被性侵後遭毆打致死，水井旁更遺下一個安全套，以及朱古力的包裝紙。
警方事後拘捕2名分別27歲和31歲的男子，他們是居住在水井所在房屋的租客，暫被控「匿藏屍體罪」。警方目前已封鎖涉事區域，並調查疑犯是否涉及「謀殺罪」或其他罪行；女童屍體亦已被送往進行屍檢，以確定其遇害原因。
4歲女童足球場玩耍 突被陌生男子綁走
綜合外媒等報道，事發於10月20日，居於巴西聖洛倫索-達馬塔（São Lourenço da Mata）的4歲女童席瓦（Ester Izabelle Pereira da Silva）和7歲的哥哥在住所附近的足球場玩耍，席瓦突然被1名陌生男子綁走，哥哥見狀立刻回家告知母親，但當家人趕到現場時，女童早已不知去向。
女童母親隨即報警求助，警方於是聯同女童家屬展開大規模搜救行動，至翌日（21日）席瓦的叔叔在鄰居家旁邊的水井發現屍體。
女童陳屍3.7米高水井 身上有被毆打及性侵痕跡
當地警方指，涉事水井高約12英尺（約3.7米），井口蓋着1塊混凝土板，而席瓦屍體被發現時頭頂向下倒置，半身呈赤裸狀態，身上有被毆打、性侵的痕跡，水井旁還發現1個安全套以及朱古力味的包裝紙，估計是事發時疑犯以朱古力安撫女童。
2男被警方拘捕 暫被控告「匿藏屍體罪」
警方事後拘捕2名分別27歲和31歲的男子，他們是居住在水井所在房屋的租客，暫被控「匿藏屍體罪」。目前警方已封鎖涉事區域，並調查疑犯是否涉及「謀殺罪」或其他罪行，以及是否有更多人涉案。
有女童親屬表示，他們與被捕2名男子從來沒有任何聯繫；而席瓦的屍體已被送往進行屍檢，以釐定其確切遇害原因。
