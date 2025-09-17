北上遇司機拉客摸背！港情侶要這樣做才可脫身　網民：毫無邊界感

港人愛北上消費，不過也要提高警覺。有港女在網上發文，指上月尾和男友在皇崗口岸見兩名疑似司機拉客，突然走近他們「摸人褲袋然之後又摸人背脊唔知有咩企圖」，一再拒絕後仍被纒擾，甚至老羞成怒「揸拳頭」，她揚言要報警找公安後2男再急急離去。她和男友日前再度北上，又在撞到該2名男子攔下1名女子，他們即大聲提醒2男可能是集團式「黑的」。



樓主指在皇崗口岸行去的士站途中，遭這兩男子拉客糾纏。（Threads@_fat_tung圖片）

樓主在Threads發文發相指「皇崗口岸嗰啲小心啲呢兩個人」，事緣上月尾她和男友經皇崗口岸北上，遇上2名疑似司機的男子拉客，本身問題不大，「但係走過嚟摸人褲袋然之後又摸人背脊唔知有咩企圖」｜，多次示意拒絕不果，「佢都當耳邊風咁，咁之後我哋就再粗魯少少咁同佢講話『滾開』，講完呢句其實都走開咗㗎啦」。不過2男惱怒成怒揸起拳頭「好大聲咁樣講話要過嚟打我哋」。

樓主和男友返回閉路電視前方問2男是否要打人，再示意要報警找公安處理，他們再急急離去。

網民呼籲小心「皇崗口岸好多可能係搲人搭車，但係都要小心文雀」。（《降魔的》劇照）

9月14日，樓主和男友再經皇崗口岸北上，再見到該2名男子。他們離遠見到2正攔住1名女生，「係咁同個女仔講話裏面有車你搭唔搭」，女生已婉拒但無法甩身，樓主和男友即大聲說「行前有的士站佢係黑的同埋佢手多多會掂人個袋，然之後個女仔就行快兩步行去我哋後面同我哋一齊行過去的士站」。樓主質疑2男來自集團式的黑的，「完全唔會跳錶去到目的地，可能嗰程車錢係40幾蚊佢會收人哋Double嘅錢」。

網民籲小心：可能係搲人搭車，但係都要小心文雀

帖文引來不少網民留言，「皇崗口岸好多可能係搲人搭車，但係都要小心文雀，嗰邊啲死X街好乞人憎，問要唔要搭車懶好心幫你攞嘢或者捉人哋手」、「宜家邊個口岸都有呢啲白牌車，就算唔係白牌車， 其實中國人做生意好多都係咁，為咗搲生意一啲邊界感都冇」、「呢個世代，邊會有人搭白牌車，一係搭網約車，一係搭地鐵」。有人則認為「唔係個個係咁！唔好歧視！」。

（Threads@_fat_tung）