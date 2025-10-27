港鐵母子齊玩扶手環！港男目擊少年疑畫花小孩衫教訓　網民提質疑

乘坐公共交通工具要顧己及人，但就算有人做出不當舉動，也不應擅自出手懲罰！有港男在網上發布影片，指坐港鐵期間遇到有一對「體操」母子，在車廂的扶手環玩引體上升。樓主指現場有2名少年疑看不過眼，出手整蠱小孩，他們經過這對母子身邊時，暗中畫花小孩的白色上衣，最後見到小孩的上衣出現紅色污跡。有網民批評母子行為離譜，「冇諗過連個老X都咁X吊埋上去」，但有人對少年畫花小孩衣服的行為存疑，認為有影片未必有真相，「見唔到係佢兩個（少年）畫喎，你唔好屈佢哋喎」。



有港男在網上發布影片，指坐港鐵期間遇到有一對「體操」母子，在車廂的扶手環玩引體上升。（Threads@ethanyau_0101圖片）

母子港鐵車廂玩「吊吊揈」

有港男在Threads上發相及影片，從相片見到有對母子在港鐵車廂內，母親用扶手環大做引體上升，雙腳離地「吊吊揈」，行為令人側，因而出現後續情況，樓主指出「靚仔地鐵玩單槓，之後俾兩個MK仔畫衫」。從影片可見，這對母子當時雙腳着地站在扶手環位置，有2名少年經過時緊貼小孩背部，從樓主所發相片見，小孩白色上衣背部有1條紅色污跡。

影片見2名少年從小孩身後經過，緊貼小孩背部。（Threads@ethanyau_0101圖片）

影片見2名少年從小孩身後經過，但有網民認為未能證明是少年畫花小孩的上衣。（Threads@ethanyau_0101圖片）

小孩的上衣見到有紅色污糟，有網民質疑是原本已有，並非少年畫花。（Threads@ethanyau_0101圖片）

不少網民看過影片及相片後，都批評該對母子的行為影響其他人，「冇諗過連個老X都咁X吊埋上去」、「跌親嗰陣又話港鐵無指引唔比玩單槓，賠錢呀」。

網民質疑未能證實少年畫花男童衣服

不過也有不少人便認為未能從影片看到少年畫花男童的衣服，「我見唔到係佢2個畫喎，你唔好屈佢哋喎」、「2個哥仔手上都唔覺有筆」、「大家都明眼望到細路件衫本身就污糟」、「嗰對母子係唔啱，但唔好屈人」。樓主則堅稱「角度問題，真係好難可以影埋佢拎住支筆畫人」。

