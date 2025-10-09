鰂魚涌站月台座位藏曱甴！乘客一舉動觸發十幾蟑螂跑出　港鐵回應

許多人都害怕蟑螂，但誰料到身邊就有大量蟑螂隱藏？最近有網民在網上發文，表示早前在港鐵鰂魚涌站的月台等候朋友，看到座位便打算坐下，不料到座位如同有「壓力感應」般，忽然有10多隻「小強」空群而出，嚇得他立即站起身，而所有曱甴隨後又躲藏到座位與月台牆壁之間的隙縫。駭人的經歷讓樓主直呼可怕，「同佢哋零距離咁滯，我而家成個人都唔X要得啦」。



樓主於港鐵鰂魚涌站的月台等候朋友，看到有座位便坐下，但身邊忽然出現10多隻蟑螂，令他大嚇一驚。（Threads@citymun1037影片截圖）

一坐下觸發「小強大包圍」

樓主在社交平台Threads發文，並上傳影片 ，表示日前於港鐵鰂魚涌站的月台等候朋友，看到有座位便坐下，但身邊忽然出現10多隻蟑螂，「啲曱甴好似有壓力感應咁躝X晒出嚟」，應是蟑螂感覺到座位有動靜，便立即離開隙縫並四散。樓主續指，當他站起身時，所有蟑螂又重新躲回到座位與月台牆壁的隙縫中，嚇得他在帖文直言，「本身十幾隻大包圍，我一起身就瓹返晒入去」、「同佢哋零距離咁濟，我而家成個事人都唔X要得啦」。

據影片顯示，樓主事後拍攝事發的地點，他踢了一下月台的座位。（Threads@citymun1037影片截圖）

隨後有1隻曱甴從隙縫竄出，然後迅速跑到牆壁之間。（Threads@citymun1037影片截圖）

惟樓主指影片為事後拍攝，表示事發時「本身十幾隻大包圍，我一起身就瓹返晒入去」。（Threads@citymun1037影片截圖）

影片顯示蟑螂從隙縫竄出

據影片顯示，樓主事後拍攝事發的地點，他踢了一下月台的座位，隨後有1隻曱甴從隙縫竄出，然後迅速跑到牆壁之間，樓主解釋指「我踢凳係想睇下影唔影得返畀你哋睇，都話壓力感應要坐個屎忽落去先爆出嚟」。

網民嘆從此有陰影：以後邊敢坐

帖文一出，立即引來大批網民留言，不少人驚嘆港鐵月台原來如此不衛生，表示看過影片後從此有陰影，「從冇諗過咁恐怖，以後邊敢坐」、「我仲覺得挨住坐好舒服，唔敢坐了」、「大癲，而家見到都有少少陰影」。有人指出除了港鐵，自己也曾在電車上遇上相似情況，「你夜晚坐叮叮爛木櫈都有好多小強躝出嚟，我經常喺跑馬地總站嗰度坐試過躝過上身，好有陰影」。

港鐵：已即時採取跟進

港鐵回覆《香港01》表示，鰂魚涌站近日沒有接到乘客的相關報告，但早前留意到網上有關片段後，已即時採取跟進，包括安排該站特別是月台相關位置，進行深層清潔及滅蟲工作，稍後亦會再次進行全面消毒，車站會繼續密切留意有關情況。港鐵強調，致力為乘客提供清潔衛生乘車環境，除了車站日常清潔消毒，亦會定期進行防治蟲鼠工作。