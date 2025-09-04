坐港鐵露營？大媽等7人繁忙時間坐地　稱「無阻人」拒起身遭鬧爆

再有乘客聯群坐於港鐵車廂地板！有港女在社交平台發文，指於周未繁忙時間搭乘東鐵線列車，目擊數名大媽連小童將行李箱以及露營凳放置車廂中間，然後坐於上方如「東鐵綫露營」，其間有乘客要求她們「企（返）喺度」，但有大媽懶理，認為自己沒有阻礙他人，堅稱「我們已經預留了一條通道給他們（其他乘客）」。



不少網民斥責片中乘客坐地行為，「點會唔阻人？本身企位可以企10個，宜家得一半」、「車程又唔係長，坐少陣會死咁」。《香港鐵路附例》雖然沒有明文規定禁止乘客不准坐在地上，但車廂一直貼事相關告示，乘客若然坐在地上，最高可被罰款2,000元。



有7名乘客搭乘東鐵線列車時，齊坐地上被拍片公審。（「threads＠_aaaww_0」影片截圖）

港鐵車廂放置露營凳及行李篋 一行7人齊坐地上

該女乘客在threads帳號發帖，指於8月23日（周六）傍晚約6時30分在港鐵九龍塘站上車，搭乘東鐵線一列開往羅湖方向的列車，期間目擊多名成人連同小童齊齊坐在地上。樓主表示，片中一行7人在車廂地面放置露營凳，又將行李篋放置地上，直接當成椅子坐於上方。

大媽堅稱「無阻人」 同行女童勸起身反被罵

當時車廂內曾有乘客出言勸阻，要求片中眾人「企（返）喺度」，但有大媽認為自己根本沒有阻礙他人，辯稱「我們就是坐這裏的啊，我們已經預留了一條通道給他們（其他乘客）」。樓主續稱，當中曾有女童勸告同行成人站起身來，「不如我們還是起來吧」，卻遭到家人不斷斥責「理他們幹什麼」，故感到無奈，感嘆「連佢哋嘅小朋友都覺得咁樣做（係）唔啱」。

片中一行7人在車廂地面放置露營凳，又將行李篋放置地上，直接當成椅子坐於上方。（「threads＠_aaaww_0」影片截圖）

期間有乘客出言勸阻，當中有大媽懶理，堅稱自己「無阻人」。（「threads＠_aaaww_0」影片截圖）

霸佔走廊通道大部份位置 難免影響上下車

從樓主上傳的影片可見，至少有4名女子攜帶3名小童搭乘港鐵，她們分別打橫擺放行李箱，同時打開可折疊的露營凳，大模斯樣坐於車廂最中間位置，並讓小童靠在胸前入睡。有同車乘客上傳另一角度拍攝照片，目測當時車上乘客眾多，本來空間已經較為狹窄，加上她們一行人直接坐於地上，明顯霸佔走廊通道大部份位置，若然有人需要上下車，難免會有所影響。

當時車上乘客眾多，她們一行人直接坐於地上，霸佔走廊通道大部份位置。（threads圖片）

網民斥坐地上極擾人：人踩人就慘

許多網民紛紛批評坐在地上行為擾人，「點會唔阻人？本身企位可以企10個，宜家得一半」、「有無咁攰呀？我哋日日返工放工搭車企一粒鐘都唔會坐地下啦」、「車程又唔係長，坐少陣會死咁」、「攰又想坐就搭的士啦」、「他們完全只方便自己」、「人踩人就慘」、「真係唔好問人點解歧視佢哋」，又揶揄「唔怪得新車中間少咗條柱俾人扶，原來係要一個地方俾佢哋露營」。

乘客若然坐在車廂地上，最高可被罰款2,000元。（連登討論區圖片）

坐港鐵車廂地上 最高可罰款2,000元

《香港鐵路附例》雖然沒有明文規定禁止乘客不准坐在地上，但其實車廂內一直有張貼相關告示，表明「不得坐在地上」，違例者最高可被罰款2,000元。

