未來老爺奶奶熱情招待　她吃飯時見大嫂「這處境」驚醒：絕不能嫁

婆媳問題會讓部分女性恐懼婚姻，日前有位女網友表示，她和男友都見過雙方的父母，原本想跟對方談論婚嫁，但實際造訪男友家，發現只有男友哥哥的老婆（大嫂）在忙進忙出，還會被全家人嫌棄，讓她驚覺：「難道兒子的女友變成媳婦後，會區別對待？」



這名女網友在Dcard發文表示，她跟男友在一起快3年了，有在外面餐廳跟對方爸媽吃飯過兩次，相處融洽，因此他們也對彼此下一步有基本共識。然而某天男友媽媽約她到家裡吃飯，沒想到原PO發現男友媽對她很熱情，還會問：「會不會太冷？」卻不斷在吃飯過程中，抱怨煮飯的大嫂飯不好吃、吃飽不幫忙收拾等等，讓原PO疑惑：「難道兒子的女友變成媳婦後，會區別對待嗎？」

事後她用訊息跟男友溝通，詢問未來如果結婚，家事跟居住地要怎麼辦？男友則回應，短期不會搬出去，家事分攤做，而原PO又詢問：「假設有婆媳問題呢？」男友則回應：「不至於吧，妳看我嫂子跟我媽就相處得很好啊。」這讓她非常火大，對男友細數大嫂的辛苦之處，像是一人煮全家餐點、不能夠開廚房門縫通風、一人收拾廚房殘局，還被男友爸指揮切水果。

面對原PO的指責，男友則回應：「那我也沒辦法啊，我去幫忙也顯得很突兀吧。」最後她認為如果自己嫁到男友家，一定變成第二個保姆，因此坦言：「真的很想讓他（男友）變成前男友。」

文章曝光後，許多網友贊同表示：

「他的回覆我覺得每句都不行」

「絕對會變成嫂子2.0，真的快逃」

「妳男友跟他哥是長不大的寶寶嗎？」

「已經看到大嫂活生生的例子，如果妳結婚也會是2.0大嫂版本」

「他這種回覆真是笑死了，這一定要分手」

「家庭教育就是這樣，結婚後我不相信他會自己動起來，習慣是從小養成的」



