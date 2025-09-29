深圳公司要求颱風樺加沙停工後補班　遭員工舉報　資方這招絕了

廣東深圳市疆拓商貿有限公司因颱風「樺加沙」影響放假兩天後，原定於9月27日安排員工補班，卻遭員工向勞動部門舉報。



公司隨後發布通知，除取消補班外，同時宣布取消原有14天年假福利及所有額外假期，此舉引發社會輿論關注。

疆拓內部通知稱補班與14天年假同時取消。（小紅書@跨境脉）

取消補班 但同時宣布取消原有的14天年假 點圖放大了解更多：

+ 2

綜合《九派新聞》、《極目新聞》等陸媒報導，深圳疆拓於9月23日至24日因應台風影響而放假，期間未要求員工居家辦公。為趕在大陸「十一國慶」假期前完成出貨，公司原計畫在9月27日安排補班。然而，此項安排遭員工向勞動部門投訴，公司在與勞動部門溝通後，決定取消補班，但同時宣布取消原有的14天年假及其他額外假期福利。

該公司負責人27日接受媒體採訪時表示，員工對補班有想法，可以透過內部管道來反映，投訴到勞動部門，讓公司非常被動。因為公司倉庫快爆倉了，「十一國慶」日怕出不了貨，公司整體貨物安排都會受到影響，這才讓員工補班一天。

該負責人介紹，公司平時沒有任何加班，上班都是「朝九晚六」，認為：

公司的善意沒有得到某些員工的理解。

並表示這次公司內部調整放假制度是合法合規的，是經過內部討論後決定的，但可能會對員工造成一些困擾。

對此爭議，深圳市龍崗區南灣勞動監察部門表示，已與公司方面進行聯繫。該部門工作人員指出，公司聲稱過年期間有15天的超長假期，其中已包含年休假，目前相關單位正在跟進調查此事。

事件曝光後在網路引發熱議。有網友認為公司過於意氣用事，「轉移矛盾」；也有網友表示支持公司做法，指出公司原本的假期福利優於一般企業，包含萬聖節、聖誕節等額外假期，認為員工「不知感恩」。

